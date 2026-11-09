Salud en Colombia: entre confianza y sostenibilidad

Cómo avanzar hacia un sistema de salud más sostenible e innovador, capaz de atraer inversión, así como la necesidad de fortalecer la confianza entre actores -gobierno, EPS, IPS, industria, academia, pacientes- y opciones para acelerar la adopción de nuevas tecnologías en Colombia fueron los temas centrales del ‘Foro Salud 2026 - El nuevo pacto por un sistema sostenible e innovador’, que se llevó a cabo el pasado 15 de octubre.

El evento inició con un diálogo sobre la crisis de sostenibilidad y confianza en el sistema de salud colombiano y se destacó el faltante financiero de unos 19,7 billones de pesos anuales. De hecho, los panelistas enfatizaron en la necesidad de agilizar el flujo de recursos, implementar pagos por desempeño y mejorar la atención en zonas rurales mediante equipos móviles. También se discutió sobre el reto del envejecimiento poblacional y el acceso a la innovación tecnológica.

Ignacio Gaitán Villegas, presidente ejecutivo de Afidro, destacó que la recuperación del diálogo fluido con el Ministerio de Salud y otros agentes en los primeros 60 días ha sido clave: “Lo más importante es identificar aquellos casos más críticos en Colombia, de cara a que, identificando a los pacientes con enfermedades o situaciones más críticas, podemos lograr que los tratamientos y medicamentos lleguen a ellos”.

Por su parte, Carolina Buendía, CEO de Zentria, resaltó la importancia de la confianza, pero hizo hincapié en la urgencia de concretar señales presupuestales claras, definir nuevas fuentes de financiación y sincerar las deudas del pasado entre aseguradores, prestadores y el Gobierno.

Desde la perspectiva académica, el coronel (r) Juan Carlos Luque Suárez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Militar Nueva Granada, y el profesor David Bardey, de la Universidad de los Andes, aportaron visiones estructurales sobre el talento humano y la eficiencia del aseguramiento.

Luque resaltó el rol de la academia en la optimización de recursos y la educación preventiva de los usuarios: “En gran parte, la educación de los usuarios de ese sistema, la optimización de los recursos que se tienen, nos compete a nosotros. En esa optimización tiene que estar una adecuada propuesta para el talento humano, para que pueda hacer un uso eficiente de los recursos”.

Foro salud: el nuevo pacto por un sistema sostenible e innovador Foto: Foro salud: el nuevo pacto por un sistema sostenible e innovador

A su vez, el profesor Bardey defendió la legitimidad de las EPS como facilitadoras del acceso y propuso generalizar los esquemas de pago por desempeño, advirtiendo sobre los desafíos del envejecimiento poblacional y la presión de las nuevas tecnologías: “Hay que volver a poner a los pacientes en el centro del sistema y para eso, obviamente, se necesitan recursos adicionales porque hay un déficit estructural coyuntural y estructural”.

La agenda continuó con talks de impacto sobre innovación, ciencia e inversión.

Ronan Izcovich, country president de Novartis Colombia, destacó que la ciencia médica evoluciona al plantearse nuevas preguntas para tratar enfermedades complejas como el cáncer. Explicó cómo el avance médico pasó de la localización del tumor a la medicina de precisión y la teragnóstica, que permite ver lo que se trata y tratar lo que se ve. Señaló, además, que el país tiene la capacidad de adoptar innovaciones si se fomenta un entorno de inversión, talento y confianza, logrando diagnósticos tempranos y un sistema de salud más sostenible.

Por su parte, el doctor Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de LaCardio, planteó que la salud enfrenta “un cambio de clima estructural y no una tormenta pasajera”. Ante la incertidumbre regulatoria, propuso repensar el crecimiento hospitalario hacia redes conectadas entre sí con tecnología y destacó la necesidad de una transformación ambulatoria basada en la voluntad de los actores y el uso de inteligencia artificial para automatizar procesos y optimizar la relación médico-paciente.

Marcelo Dotti Ratti, gerente general Colombia de Boehringer Ingelheim, afirmó que las emergencias de salud, como el ataque cerebrovascular (ACV), ocurren en segundos, pero tardamos años en construir cómo respondemos a ellas: “El tiempo es vida y determina la discapacidad o mortalidad del paciente”.

De igual manera, reiteró que el ACV es una de las principales causas de muerte en Colombia, que afecta incluso a menores de 70 años. Y finalizó recomendando que “la innovación implica conectar información, instituciones y pacientes, lo que requiere prevención, tratamiento y una red de apoyo familiar para la recuperación”.

Público asistente Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Prevención e innovación

Durante el evento también hubo espacio para hablar acerca de la obesidad y la salud mental como prioridades de salud pública interconectadas. Expertos enfatizaron en la necesidad de cambiar la cultura alimentaria, priorizar la composición corporal y retomar la alimentación natural en familia. Alertaron sobre el aumento del suicidio juvenil, el sedentarismo y el estigma como principales barreras de acceso, y destacaron las dificultades de los pacientes ante la falta de continuidad en los tratamientos y la soledad de las familias. Concluyeron que ambas patologías exigen prevención y atención integral.

Por otro lado, Alexandra Guarín, directora Médica, Regulatoria y de Farmacovigilancia de Novo Colombia, explicó que los pacientes están muy informados por medios digitales y quieren decidir sobre su salud, pero “a menudo se abruman o siguen fuentes no expertas”. Ante esto, propuso redefinir el enfoque, con el centro en el paciente para entender sus miedos y barreras, e hizo un llamado a los actores del sector a ser gestores de información confiable y a aliarse para lograr una salud equitativa, humana y sostenible.

En cuanto a la salud en las regiones, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, alertó que ninguna ciudad presenta actualmente un riesgo bajo o moderado en salud; reiteró que las barreras de acceso y desabastecimiento de medicamentos han aumentado, y que la red prestadora está en estado crítico. Así las cosas, propuso un diálogo continuo y mesas técnicas entre los agentes y el Gobierno.

El panel de cierre puso a debatir a los expertos sobre la confianza y la sostenibilidad del sistema. Ronan Iscovich puntualizó la necesidad de trabajar en conjunto y tener “certeza” y “reglas claras” para fomentar la inversión a largo plazo. Lupita León, gerente general de BMS para Colombia y Perú, propuso enfocarse en la gestión y las alianzas. Luis Fernando Sotelo, subdirector técnico de Así Vamos en Salud, advirtió sobre la materialización del riesgo financiero y señaló que se deben tomar decisiones urgentes sobre el uso eficiente de recursos. Finalmente, Camilo Herrera, fundador de Raddar, aportó la perspectiva del consumidor y el impacto en el bolsillo de los hogares, haciendo un llamado a la corresponsabilidad de los usuarios para no sobrecargar el sistema: “Todos ponemos y solo tomamos cuando toca”.