Recuperar la confianza en el sistema de salud

Colombia lleva años discutiendo cuánta plata le falta a su sistema de salud y mientras ello ocurre, los problemas, que incluyen a las EPS, IPS, farmacéuticos, Gobierno y pacientes persisten. Para Luis Fernando Sotelo, subdirector técnico de Así Vamos en Salud, esa es solo una cara del problema. En el foro ‘El nuevo pacto por un sistema sostenible e innovador’ señaló que la otra es cómo se están utilizando esos recursos.

“El riesgo ya se materializó”, advirtió Sotelo, y por eso, a su juicio, la solución no puede seguir siendo esperar que llegue más dinero, sobre todo en un contexto fiscal difícil donde ya se ha dicho públicamente que faltan recursos para salud y pensión.

“Eso tiene diferentes aristas, e implicaciones, y ahí avoca a pensar en diferentes alternativas y eso implica tomar unas decisiones desde el ámbito de la gobernanza, ¿cuál es el arreglo institucional que requiere el sistema de salud para mirar esa otra cara?, ¿qué mecanismos debo establecer con los diferentes agentes del sistema para poder abordar de una forma responsable y conjunta?”, planteó.

Luis Fernando Sotelo, subdirector técnico de Así Vamos en Salud Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Los indicadores

Los números, explicó, muestran una correlación clara entre los problemas financieros, el acceso y los resultados en salud. Según Sotelo, más del 90% de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) están asociadas a la falta de acceso oportuno a medicamentos. En lo financiero, la relación entre el costo y los recursos disponibles es del 109%, lo que equivale a un faltante cercano al 10%.

Ese déficit, agregó Sotelo, pone en riesgo el tratamiento de enfermedades. Recordó que el plan del Ministerio prioriza trasplantes, VIH, cáncer y diabetes, lo que “ya da cuenta” de que sus indicadores “venían mostrando unos síntomas preocupantes frente a los resultados en salud”. Por eso defendió una priorización basada en evidencia, que revise qué está financiado y qué población debe atenderse primero.

Una brecha regional

Las dificultades se sienten con más fuerza en los territorios. Sotelo contó que, en entrevistas con líderes comunitarios para el Índice de Salud Rural de su organización, la población expresa poca confianza en el sistema porque percibe que la calidad del servicio local no es buena. Influyen la infraestructura, la escasez de talento humano y la dispersión geográfica: hay zonas con alta concentración de profesionales y otras con menos de 10 médicos por cada 10.000 habitantes.

A eso se suman la percepción de corrupción y las barreras culturales entre la medicina occidental y la tradicional. También citó un informe de la Defensoría del Pueblo que evidenció la concentración de puntos de dispensación y gestores farmacéuticos en algunos lugares y su ausencia en otros. Su conclusión: se necesita una política nacional de oferta estratégica que cubra todo el territorio.

El bolsillo de los hogares

Camilo Herrera, fundador de Raddar, advirtió que las cifras muestran el impacto en los hogares: en 2019, de cada $100 que gastaban las familias, $8 se iban en pagos mensuales de salud adicionales a los aportes de ley; hoy son $9. Eso representa un crecimiento real del 32 % frente a 2019, cuando el gasto total creció 28 %. En los últimos cuatro años, el gasto de los hogares subió 22 %, mientras que el de salud aumentó 27 %.

“Lo irónico es que lo que más crece es el (gasto en) entretenimiento. La gente está mucho más dispuesta a pagar por Netflix que por un tratamiento”, sostuvo.

Herrera añadió que el envejecimiento y el cambio en la estructura familiar presionarán aún más el bolsillo: muchos adultos tendrán que costear la salud de padres que ya están divorciados, es decir, duplicar gastos. Y la carga varía según el ingreso: en los estratos 4, 5 y sobre todo 6 el gasto en salud puede llegar al 13 o 14 %, mientras que en los estratos 1 y 2 baja a 7 u 8 %, en parte por los subsidios y en parte porque simplemente no pueden pagar.

Camilo Herrera, fundador de Raddar Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Claridad, no calma

Para recuperar la confianza del usuario, Herrera propuso tres pilares: claridad en la información. “Ante el miedo, uno no va a encontrar la calma”, dijo, “lo que uno necesita es claridad”. Claridad en la promesa de valor de EPS, IPS y laboratorios, que debe ser realista.

Y claridad en la corresponsabilidad: nada sirve, dijo, que el sistema le indique al paciente qué hacer si este no lo cumple. “Estamos acostumbrados a sobrecargar el sistema con cosas que no necesariamente son correctas y estamos haciendo un daño gigante”, aseguró.

Ambos expertos coincidieron en el fondo: sin evidencia, información confiable y compromisos concretos de todos los agentes, incluidos los pacientes, el sistema no será sostenible. Y la conversación, insistió Sotelo, “no hay que seguir aplazándola”.