¿Conoce las letras S y B de un carro automático? Así funcionan y cuándo usarlas

Los vehículos modernos cuentan con una caja automática, la cual les permite brindar varios beneficios a un conductor que no se ofrecen en un carro manual, entre ellas su tecnología y comodidad al manejar.

Arrancar mal puede dañar su vehículo automático: así debe hacerlo correctamente

La mayoría de los autos que cuentan con este sistema usualmente presentan las mismas letras para indicar el movimiento que realizará, ya sea D (manejar), N (neutro), P (parqueo) y R (reversa). Eso sí, existen ocasiones en las que un modelo puede presentar las iniciales S o B, que podría ser algo confuso para los conductores.

De acuerdo con la marca de carros Toyota, cuando un carro automático cuenta con la letra S, significa que este pasa a modo deportivo (sport), el cual es sumamente apropiado cuando el usuario está manejando en carreteras con muchas curvas y para quienes buscan mantener las RPM mientras realiza maniobras.

En el modo sport, la transmisión mantiene las marchas cortas más prolongadas para dar mayor potencia al salir de las curvas.

Si un vehículo cuenta con las siglas B en su caja automática, significa que está asociada con los frenos (brakes) y se encarga de obtener un efecto de freno motor, lo que es equivalente en términos generales a reducir una marcha.

Este simple error puede traer graves consecuencias para el vehículo. Foto: Getty Images

Esto es sumamente útil cuando el conductor está bajando por una pendiente, ya que, en lugar de controlar toda la velocidad solamente mediante los frenos convencionales, el vehículo genera una retención adicional que le ayuda a mantener una marcha más controlada.

En el caso de un vehículo híbrido, al seleccionar la sigla B o S, el motor eléctrico principal funciona como generador para ofrecer resistencia además de cargar las baterías. Sin embargo, esta maniobra puede generar un exceso de energía que las baterías no pueden absorber completamente.

¿Cómo usar bien los cambios en un carro automático?

Según Toyota, cada conductor debe poner especial cuidado y seleccionar siempre la posición más adecuada para cada situación, además en la forma en la que se realizan los cambios.

Los aspectos que más se aconsejan son los siguientes:

Tener especial cuidado en el paso de P (parking) a D (conducir) o de D (conducir) a R (marcha atrás), ya que se debe realizar con el coche detenido. Estos cambios no están diseñados para cambiar en movimiento.

(parking) a D (conducir) o de D (conducir) a R (marcha atrás), ya que se debe realizar con el coche detenido. Estos cambios no están diseñados para cambiar en movimiento. No utilizar la posición “B” o “S” por terrenos llanos, puesto que es solo para bajadas pronunciadas.

por terrenos llanos, puesto que es solo para bajadas pronunciadas. Siempre poner la posición P cuando el coche vaya a ser estacionado. Esta acción solamente se debe hacer cuando el vehículo esté totalmente detenido.