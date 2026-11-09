Aconauto advierte que aumento del IVA del Gobierno De La Espriella podría hundir el mercado de vehículos eléctricos e híbridos

La Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) compartió sobre los posibles riesgos que la entidad considera podrían presentarse en Colombia si se llega a aprobar el aumento del IVA a los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos) por medio de la denominada Ley de Rescate que busca aprobar el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

El pedido de Aconauto al Ministerio de Hacienda por el IVA contemplado para los carros eléctricos

Para el gremio, el incremento propuesto del 5% al 19% tendría un impacto significativo en varias marcas instaladas en el país, cuyos portafolios se basan principalmente en comercializar unidades electrificadas.

“Tal vez el equipo económico del Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta que una medida tan desproporcionada afectaría irreversiblemente el negocio de unas 19 marcas porque sus portafolios se componen mayormente de vehículos electrificados”, comentó Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto).

El gremio de concesionarios señala que el incremento del impuesto podría elevar los precios de los vehículos electrificados y reducir su demanda. Foto: Getty Images

El presidente del gremio afirma que el aumento del IVA podría elevar los precios de los carros electrificados en un 14 por ciento, provocando una reducción en su demanda. Según la estimación de Aconauto, si esto ocurre, la medida podría provocar una contracción del mercado de al menos el 40%.

Quijano también cuestiona que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República no se hayan referido al tratamiento tributario de estos vehículos, como si el cambio en la tarifa del impuesto ya se encontrara definido.

La principal preocupación de Aconauto se concentra en las 19 marcas de autos cuyo catálogo está diseñado para ofrecer vehículos electrificados. Para el gremio, el aumento del IVA podría derivar en que estas fabricantes tengan dificultades para mantener sus operaciones, afectando miles de empleos y la atención y el respaldo a sus numerosos clientes.

De acuerdo a cifras del RUNT procesadas por Aconauto, estas compañías ha registrado un total de 30.658 unidades eléctricas e híbridas entre los meses de enero y octubre de 2026.

El gremio advierte que el cambio en la tarifa del IVA podría afectar las operaciones de 19 marcas con portafolios de vehículos electrificados. Foto: Getty Images

El Gremio sostiene que si se presenta una mayor carga tributaria en este sector, la actividad comercial no solamente se vería perjudicada sino que además marchitaría la renovación del parque automotor y la transicción de su matriz energética.

Para contrarrestar la propuesta del Gobierno Nacional por medio de la Ley de Rescate, Aconauto propone unificar el IVA al 10% para todos los vehículos, eliminar el impuesto nacional al consumo y promover, con la intervención de la administración actual, el retorno del impuesto de Industria y Comercio (ICA) en las ciudades a la anterior tasa (6,9 mil).

A través de esta iniciativa, el gremio estima que el mercado automotor colombiano podría alcanzar la comercialización de 500.000 anuales y aumentar el recaudo fiscal.