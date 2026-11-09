Patricia Grisales dijo lo que piensa de Felipe Zuleta por publicación sobre Petro: “Sin pelos en la lengua”

El periodista y abogado Felipe Zuleta presentó este viernes su nuevo libro, Las mujeres de Petro, una publicación que reúne testimonios y relatos sobre presuntos comportamientos del expresidente Gustavo Petro durante su vida pública y privada.

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Durante una entrevista con Blu Radio, el autor anticipó algunos de los episodios que aborda en su investigación y que, según explicó, involucran celebraciones, consumo de sustancias y mujeres cercanas al exmandatario.

Uno de los detalles que expuso tiene que ver con el lugar donde, de acuerdo con las fuentes consultadas para el libro, se realizaban algunas de estas reuniones. Zuleta aseguró que las fiestas tenían lugar habitualmente en el apartamento del entonces jefe de seguridad, el mayor general en retiro Humberto Guatibonza Carreño.

Según los testimonios recopilados por el autor, Petro habría asistido a esos encuentros y presuntamente consumido sustancias psicoactivas durante las celebraciones. Se trata de señalamientos atribuidos a las personas entrevistadas por Zuleta, que fueron presentados como parte del contenido de su nueva publicación.

El periodista también mencionó un elemento particular sobre el comportamiento del exmandatario durante esas reuniones: afirmó que, según los relatos conocidos, utilizaba su teléfono celular para grabar lo que ocurría.

«Muchas de las mujeres coinciden en el uso de sustancias alucinógenas por parte del presidente», sostuvo Zuleta durante la conversación radial. Las declaraciones generaron interés por los detalles que promete revelar el libro, cuyos señalamientos deberán entenderse como versiones atribuidas a sus fuentes.

De igual manera, a través de X, Zuleta publicó un mensaje, donde utilizó un ejemplo para exponer sus textos y notas sobre lo que había ocurrido en el gobierno Petro.

“Si te vas a subir a un avión y notas que el piloto está completamente borracho, tú tranquilo y no digas nada. No seas entrometido ni juzgues las decisiones ajenas. ¿Quién eres tú para cuestionar su vida privada y su derecho a trabajar como se le dé la gana? Relájate, abróchate el cinturón y respeta su intimidad... Total, si la nave se estrella, al menos habrás muerto siendo un pasajero muy respetuoso de los espacios ajenos. ¡Buen vuelo!“, escribió.

Ante esto, Patricia Grisales no se contuvo y reaccionó, mencionando lo que pensaba del periodista con respecto a sus publicaciones. La actriz fue clara en su sentir, elogiando la coherencia que manejaba.

“Tal cual. Eso se llama coherencia. Me encanta este gran señor”, escribió en un post de X.

Ante los ataques que pudo recibir de usuarios, la exparticipante de MasterChef Celebrity se pronunció, indicando que no conocía a Zuleta, pero aplaudía la forma de actuar, exaltando su forma directa de decir las cosas.

“No lo conozco personalmente. Pero me parece muy coherente y sin pelos en la lengua. Así que es mi percepción y mi opinión personal. Me gusta la gente que dice las verdades sin tapujos. 🤷‍♀️ y no tengo idea de quién es familia ni su herencia", comentó.