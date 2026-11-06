Felipe Zuleta reveló lo que Petro hacía con su celular durante fiestas en las que supuestamente consumía drogas: “Muchas dicen”

Felipe Zuleta presentó este viernes su nuevo libro titulado Las mujeres de Petro y entregó algunos detalles que se revelan allí. El abogado habla de fiestas, drogas, mujeres y otras conductas graves que supuestamente cometió el expresidente.

Felipe Zuleta contó detalles de las graves revelaciones que hay en su libro ‘Las mujeres de Petro’: “Le tienen pánico y terror”

Según contó en Blu Radio, las fiestas normalmente se hacían en el apartamento del jefe de seguridad, que para ese entonces era el mayor general (r) Humberto Guatibonza Carreño.

Las fuentes entrevistadas por Zuleta afirmaron que el exjefe de Estado participaba de estas celebraciones y, supuestamente, en medio de las mismas consumía drogas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que, según el panelista de la mencionado emisora, Petro grababa con celular lo que pasaba en las fiestas. “Muchas de las mujeres coinciden en el uso de sustancias alucinógenas por parte del presidente”, dijo.

“Muchas dicen que el presidente grababa en su celular muchas de esas escenas, no siempre intervenía activamente, sino que las grababa y las tenía en su celular”, agregó.

Es aquí donde también entra Laura Sarabia, quien estuvo en diferentes cargos durante el gobierno y en su momento fue calificada como la mujer más poderosa de la Casa de Nariño.

Las fuentes le afirmaron a Zuleta que Sarabia gemeleó (copió) en su momento el celular de Petro. Por lo mismo, tenía acceso a toda la información que allí se encontraba.

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“La empresa operadora confirmó que los archivos de ese teléfono, en donde estaban los chats y videos del propio presidente, estaban en una nube a la cual solo tenía acceso Laura Sarabia”, comentó.

El panelista explicó que, según le contaron, una de las estrategias de quien fuera directora del DPS era mantener al entonces mandatario “en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias”, para ganar más injerencia en Palacio.

“Lo apartaba y lo apartaba para quedarse ella cada vez más con el poder dentro de la Casa de Nariño. (...) Las dos únicas mujeres del libro que no le temían a Petro eran Verónica Alcocer y Laura Sarabia”, señaló.

Laura Sarabia, Angie Rodríguez y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Semana / Foto 3: Presidencia

De hecho, supuestamente esta última le tenía que reportar a la entonces primera dama todos los movimientos que hacía Petro. “Laura era intocable”, aseveró.

Esta información se une a lo que en su momento denunció Angie Rodríguez, quien dijo que Sarabia tenía en su poder fotos y videos que mostraría la vida de “excesos” que tuvo Petro durante su paso por la Presidencia.

Sin embargo, la exembajadora de Colombia en Reino Unido negó esto rotundamente y ha sostenido que esa versión es falsa. Ahora, aparecen nuevos testimonios que pondrían en aprietos a Sarabia.