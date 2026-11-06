Gabriela Muñoz se desmarca del liderazgo de Petro y envía mensaje: “¡No, señores!”

En medio de los escándalos que siguen salpicando al expresidente Gustavo Petro, hay un nombre que ha sonado con fuerza: Gabriela Muñoz, quien fue mencionada en entrevista con SEMANA por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre.

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Rodríguez aseguró que Muñoz manejaba a su antojo la contratación en la Aeronáutica Civil. Dicha denuncia puso en el ojo del huracán a esta joven, luego de conocerse que algunos de sus familiares habrían sido vinculados a la entidad por supuesta imposición.

En medio de todos esos escándalos que han salpicado tanto a Petro como a Muñoz, la mujer ahora trata de desmarcarse del liderazgo del exjefe de Estado.

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Así lo hizo saber esta mañana de viernes, 6 de noviembre, a través de un mensaje que compartió en su cuenta X.

“¿Cómo así que un proyecto político depende de un solo líder? ¡No, señores! El progresismo no es una persona, es una construcción colectiva que se defiende y se fortalece todos los días. Hoy, más que nunca, necesitamos jóvenes que estudien, que lean, que conozcan la historia de su país, que cuestionen y se preparen. Las ideas deben trascender a los líderes y las transformaciones no pueden depender de un solo nombre”, dijo Muñoz.

Gustavo Petro y Gabriela Muñoz. Foto: Foto de las redes sociales de Gabriela Muñoz.

El jueves, 5 de noviembre, Muñoz se refirió al escándalo de los ‘sexocontratos’, luego de que Deicy Jiménez, mujer que denunció en SEMANA que Petro le pagó favores sexuales con contratos, compartiera un video en el que aparece junto al expresidente dándose muestras de cariño.

“Todas las personas tienen derecho a denunciar. Lo que no comprendo es cómo un asunto tan delicado termina convertido en un espectáculo mediático. ¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito? Si existe una denuncia ante la Fiscalía, las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes, con todas las garantías del debido proceso, pero no sometidas al juicio de un país que muchas veces prefiere el morbo a la verdad. La exposición mediática no invalida automáticamente una prueba, pero sí puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación”, dijo Muñoz.

Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA los ‘sexocontratos’ en el gobierno Petro, entrega a la Fiscalía su celular

Asimismo, recalcó que el país “necesita seriedad” y menos espectáculos.

“La justicia se administra en los tribunales, NO en las redes sociales. Mientras tanto, ¿por qué no discutimos con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso, sus posibles beneficios para delincuentes o las propuestas de impuestos que podrían golpear el bolsillo de la clase media, los trabajadores y las familias más pobres? Colombia necesita seriedad, no más espectáculos para distraer la atención de los problemas que realmente afectan al país”, concluyó Muñoz.