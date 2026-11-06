“No vine a hacer espectáculo, vine a cumplir mi deber”: Deicy Jiménez habla de su cita en Fiscalía por ‘sexocontratos’ de Petro

Deicy Jiménez, la mujer que denunció que el expresidente Gustavo Petro sostuvo una relación comprometedora con ella durante varios años y le pagó, según su versión, con millonarios contratos del Estado, se refirió nuevamente al espinoso tema.

En su cuenta oficial de Instagram, fue contundente al afirmar que mantiene las explosivas denuncias contra el político del Pacto Histórico y que las reafirmó ante la Justicia.

La conversación atribuida a Gustavo Petro y Angie Rodríguez, revelada por ‘Noticias Caracol’, contiene una solicitud del entonces presidente para mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. Foto: Montaje Andrea Moreno El País

“Yo le cumplo a mi país”, dijo. “Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”, destacó.

Y siguió: “Desde el día en que dije no, sabía que tenía que denunciar. Pero, ¿cómo hacerlo cuando no tenía garantías? Cuando no existían las condiciones para hablar sin miedo“.

Hoy, añadió la joven mujer, “estoy aquí, dando la cara y cumpliéndole a Colombia. El amor por mi país me dio la fuerza para dar este paso, aun sabiendo todo lo que implica”.

Jiménez informó que durante 15 horas y 45 minutos estuvo en la Fiscalía. “Todo un día”, precisó.

La información completa que reposa en su teléfono celular quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación: chats entre ella y Gustavo Petro, cuando fue senador y presidente de Colombia, y los videos comprometedores entre ella y el dirigente de izquierda. Su objetivo es reafirmarle al país que dice la verdad y tiene cómo demostrarlo.

Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente Petro, y el Congreso de la República. Foto: Suministro

“No vine a hacer espectáculo. Vine a cumplir con mi deber. No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones. Mi compromiso es con la verdad y con Colombia”, manifestó.

Y remató su escrito diciendo: “Te amo, Colombia”.

Jiménez no tiene problema en declarar en la Procuraduría, la Contraloría o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que investiga a Petro por sus actuaciones como jefe de Estado y a donde han llegado varias denuncias en su contra por el escándalo de los ‘sexocontratos’.

Las pruebas de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro son contundentes. Foto: Autor anónimo.

El cerco de pruebas contra el expresidente en este espinoso tema cada vez juega más en su contra.

Además de la explosiva entrevista que Deicy Jiménez le concedió a la presidenta de SEMANA, Vicky Dávila, donde reveló cómo Gustavo Petro le pagaba con contratos del Estado, entre ellos, en el Congreso, el Ministerio del Interior y una superintendencia, este jueves, 5 de noviembre, apareció otra prueba demoledora.

La exdirectora del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, reveló el chat entre Petro y ella donde él le solicita que Deicy Jiménez continúe con su contrato en el Ministerio del Interior.

La conversación está fechada el 12 de diciembre de 2025 y tiene este diálogo:

[10:41 a. m.]: Por mi propia cuenta del país.

Por mi propia cuenta del país. [Archivo PDF] DeicyJimenez .pdf (197 kB).

(197 kB). [1:06 p. m.]: Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior.

Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior. [1:06 p. m.]: Perfecto, señor Presidente.

El chat fue publicado también por Noticias Caracol y el periodista Melquisedec Torres.

La Justicia tendrá la última palabra y determinará si su contenido constituye una verdadera prueba contra Petro.