Abelardo De La Espriella aplaudió histórica incautación de armamento en el mar Caribe: “No les vamos a dar tregua”

La Armada Nacional de Colombia, a través de unidades de la Fuerza Naval del Caribe y en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, interceptó una lancha tipo Go-Fast que transportaba un voluminoso arsenal de guerra oculto en una estructura de doble fondo en aguas del Caribe norte.

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El operativo de interdicción marítima, ejecutado el pasado 4 de noviembre, dejó como resultado la incautación de 104 armas de fuego y la captura en flagrancia de cinco tripulantes: cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño.

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El material bélico decomisado comprende 69 fusiles, 30 pistolas, 3 lanzagranadas, 2 ametralladoras, así como 96 proveedores y abundante munición de diversos calibres.

Durante la inspección, las autoridades militares e investigativas inmovilizaron la embarcación e incautaron además 6.960 dólares americanos y 23.569 lempiras hondureños en efectivo.

Según los informes de inteligencia naval, el cargamento pertenecía a las redes de abastecimiento militar del grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra, configurándose como el decomiso de armamento más cuantioso registrado en las aguas del Caribe colombiano durante los últimos 45 años.

Reacción del Gobierno nacional y lucha antidrogas

Tras la confirmación del resultado operacional, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, destacó el despliegue técnico de los uniformados e insistió en la firmeza de la política de seguridad estatal contra las bandas criminales que operan en los mares del país.

Armada Nacional incauta 104 armas de fuego destinadas a los Conquistadores de la Sierra en el Caribe. Foto: Presidencia de Colombia

“¡Que les quede claro a los narcoterroristas: no les vamos a dar tregua! No permitiremos que las estructuras criminales sigan utilizando nuestros mares para abastecerse de armas y sembrar violencia en Colombia”, enfatizó el mandatario.

El jefe de Estado ratificó que la fuerza pública mantendrá la ofensiva estratégica para neutralizar las rutas marítimas del narcotráfico y el tráfico de armas, desmantelando los esquemas de financiamiento de estas organizaciones armadas.

Al felicitar a los componentes de la Armada y de la Policía Nacional por la precisión de la maniobra de inteligencia, el mandatario concluyó: “¡Cuando el Estado se decide, nunca pierde! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”. El presidente Abelardo De La Espriella felicitó a las Fuerzas Militares y aseguró que el Estado no dará tregua al crimen organizado.