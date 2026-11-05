Desde la ciudad de Leticia, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ratificó el compromiso del Gobierno Nacional con el impulso de la bioeconomía en el departamento del Amazonas, apoyándose en los avances científicos e investigativos desarrollados por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

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Durante su intervención, el jefe de Estado destacó que la región cuenta actualmente con 90 negocios verdes consolidados que generan más de 920 empleos directos, donde el biocomercio representa el 31,5 % de la actividad, seguido por el turismo de naturaleza con un 19,1 % y el aprovechamiento forestal sostenible. El presidente resaltó la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo por la bioeconomía en la Amazonía.

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En el marco de su agenda territorial, el mandatario resaltó la ejecución de los compromisos adquiridos dentro de la estrategia denominada Agenda ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidad), proyectando transformar las materias primas del territorio mediante la bioeconomía regenerativa para su inserción en los mercados nacionales e internacionales.

Para alcanzar este objetivo, De La Espriella propuso la creación e inclusión de un estatuto normativo especial en el Plan Nacional de Desarrollo que otorgue ventajas competitivas e incentivos a las empresas que inviertan en la Amazonía, nivelando las condiciones de desarrollo frente a otras zonas del país.

Financiamiento, investigación y certificación de productos

El plan gubernamental priorizará el aprovechamiento sostenible de los frutos amazónicos y recursos naturales destinados a suplir insumos a las cadenas de las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica.

¡La selva se protege con datos científicos y llevando desarrollo regenerativo a la región! 🌿🇨🇴 Desde Leticia, el presidente @ABDELAESPRIELLA ratificó la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo por la bioeconomía, de la mano de la investigación del Instituto SINCHI. Hoy el Amazonas cuenta con 90 Negocios Verdes que generan más de 920 empleos, liderados por el biocomercio (31,5 %), el turismo de naturaleza (19,1 %) y el aprovechamiento forestal sostenible. El compromiso: llevar valor agregado y oportunidades a todo el territorio amazónico. 🐆✨ — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) November 5, 2026

Para garantizar la viabilidad del proyecto, el Estado dispondrá de instrumentos para promover la investigación científica, facilitar el acceso a líneas de financiamiento y brindar apoyo técnico a los productores locales en los procesos de certificación y comercialización. El Gobierno Nacional promoverá la investigación y facilitará el acceso a financiamiento para los productores y empresarios de la región.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca contrarrestar el histórico abandono estatal en el extremo sur del país, asegurando que el valor agregado generado a partir del uso sostenible de la biodiversidad se traduzca en progreso socioeconómico directo para las comunidades locales.