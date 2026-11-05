Felipe Zuleta aseguró conocer las pruebas del envenenamiento contra Angie Rodríguez

El periodista Felipe Zuleta afirmó haber conocido las pruebas de los supuestos envenenamientos que habría sufrido la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, quien ha denunciado hechos cuestionables en el gobierno de Gustavo Petro.

“He visto las pruebas de laboratorio hechas en Europa en las que se constata que le dieron dos tipos de veneno funcionarios de las entidades donde ella trabajó. Dos tipos de veneno, es decir, que cuando Angie Rodríguez ha dicho y ha contado cosas es cierto”, señaló Zuleta.

El periodista detalló que estas pruebas fueron realizadas en un examen de laboratorio en Europa.

“Angie Rodríguez fue víctima de envenenamiento por parte de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Por eso hay que cuidar a las demás mujeres que se han atrevido a denunciarlo, porque esta gente es una banda criminal”, criticó Zuleta.

Previamente, el abogado Manuel Villanueva, quien representa a Rodríguez, se había referido a estos exámenes toxicológicos que solicitó la Fiscalía como prueba dentro del proceso.

“Esa prueba no se realiza en Colombia. La doctora Angie se trasladó a Europa y se practicó la prueba allá para confirmar que sus dichos eran ciertos. El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida”, denunció Villanueva en Noticias RCN.

El abogado dijo que esas pruebas que fueron realizadas en España serán puestas a disposición de la Fiscalía ya que fueron requeridas en medio del proceso.

Villanueva relacionó estos hechos con las denuncias que ha hecho Rodríguez en contra del gobierno del expresidente Gustavo Petro y sobre las actuaciones del exmandatario.

Angie Rodríguez y Deicy Jiménez fueron cercanas al expresidente Gustavo Petro y han denunciado hechos en su contra. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

“De salir positivas esas pruebas se confirmaría efectivamente que existieron una serie de hechos en los que se intentó acabar con la vida de la doctora Angie Rodríguez”, afirmó.

El abogado dijo que en medio de la denuncia se ha hablado de “direccionamiento de contratos”. Señaló lo siguiente: “En su momento desconocía totalmente cuál era la intención de los contratos y el nombramiento de personas”.

Sobre las pruebas relacionadas con las solicitudes que supuestamente habría hecho Petro a Rodríguez para contratar a mujeres en el Gobierno, el abogado dijo que “habría varias”.

Sobre el caso de Deicy Jiménez, quien publicó un video íntimo con el exmandatario, aseguró no conocer de quién se trataba pero que su hoja de vida ya le había llegado previamente.

“No conocía a Deicy. Su nombre parece que le llega por una misma solicitud que le hicieron de un cargo en alguna entidad del Gobierno nacional”, dijo.