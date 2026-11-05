Nueva denuncia contra Petro en la Comisión de Acusaciones: piden investigarlo por los ‘sexocontratos’

La representante a la Cámara, Carol Borda, anunció este jueves 5 de noviembre, la radicación de una nueva denuncia contra el expresidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones, con el fin de que se investigue el nuevo caso que ha sido polémico y en el que está su nombre: los ‘sexocontratos’.

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Un escándalo en el que el exmandatario habría construido una red de más de 40 mujeres que le hacían favores sexuales saldados con contratos en el Estado. El hecho se conoció luego de que Deicy Jiménez, una de las mujeres presuntamente involucradas, relatara cómo el mandatario supuestamente le pagó con varios contratos.

Carol Borda pidió investigar si Gustavo Petro habría utilizado su investidura presidencial y su influencia institucional para favorecer intereses personales y a terceros mediante presuntos acuerdos relacionados con contratos estatales. Foto: Carlos Daniel Castañeda

La denuncia en la Comisión busca investigar si Gustavo Petro efectivamente utilizó su investidura e influencia institucional para favorecer intereses personales y a terceros mediante presuntos acuerdos sexuales con contratos.

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“La Presidencia no es un negocio privado y su dignidad y los recursos públicos no pueden ponerse al servicio de intereses particulares e inmorales”, dijo la congresista tras radicar la denuncia.

Indicó que el objeto de la denuncia no es someter a reproche jurídico la existencia de una relación personal o sexual consentida.

La denuncia contra Gustavo Petro busca establecer si se utilizaron funcionarios, trámites de contratación o recursos públicos para otorgar beneficios personales indebidos en el caso de los ‘sexocontratos’.

Detalló que el asunto es determinar si en el ejercicio de la Presidencia se emplearon atribuciones oficiales, influencias funcionales, personal estatal, trámites de contratación o recursos públicos para procurar beneficios personales indebidos y si existieron presiones o condicionamientos incompatibles con la libertad sexual y la dignidad de las personas involucradas.

La congresista narró uno a uno los hechos que enlodan el nombre del exmandatario y que de confirmarse probarían que además de una simple relación con la mujer, también había un entramado en el que le asignaba contratos o coptaba a directivos de entidades para que estos le otorgaran puestos como contratista.