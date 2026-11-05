Aviadores Civiles enviaron carta a Abelardo De La Espriella con advertencia sobre traslado de sus pensiones a Colpensiones

Se conocieron detalles de una carta que enviaron Aviadores Civiles al presidente de la República, Abelardo De La Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo, sobre su traslado de pensiones a Colpensiones.

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“Mantener esta propuesta heredada de la administración Petro podría costarle más de $9 billones a los colombianos. Las obligaciones de 790 pensionados actuales y futuros están respaldadas al 100 % por reservas privadas y que hoy no le cuestan un peso al Estado”, dice uno de los apartes de la carta.

Y agregaron: “Ya hay una factura de $217.478 millones para el país por el traslado de 85 afiliados. Colpensiones aceptó esos traslados en octubre de 2026 y el costo terminó cargándose al Estado, pese a que los recursos pensionales estaban fondeados en la Caja”.

Carta al presidente Abelardo De La Espriella Foto: Carta al presidente Abelardo De La Espriella

“¿Por qué quieren desmontar una entidad que tiene recursos para pagar pensiones hasta septiembre de 2120 ? CAXDAC lleva más de 30 años pagando mesadas sin retrasos y sin recibir recursos públicos. La orden de traslado de 347 afiliados amenaza su operación y podría convertir obligaciones pensionales privadas de las empresas de aviación en una multimillonaria carga para todos los colombianos”, cuestionaron en el documento.

La molestia obedece a un comunicado del Ministerio del Trabajo sobre una ruta institucional para atender la situación financiera de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC).

De acuerdo con la determinación, se busca proteger los derechos pensionales de los afiliados y garantizar que las obligaciones relacionadas con sus jubilaciones puedan seguir cumpliéndose, en medio de las dificultades que atraviesa esta entidad encargada de administrar prestaciones del sector aeronáutico.

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Finalmente, y según lo informó el Ministerio del Trabajo, el trámite contempla la migración de los afiliados y beneficiarios de CAXDAC hacia Colpensiones, bajo un esquema que permita organizar las obligaciones pensionales y los recursos que respaldan el pago de las mesadas.