Abelardo De La Espriella dio orden a interventores de EPS: “Quien incumpla será separado inmediatamente de sus funciones”

Por medio de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una fuerte advertencia a los interventores de las EPS.

Expresó de manera directa el mandatario colombiano quien incumpla con la orden que dio, será retirado inmediatamente de sus funciones. Tiene que ver con el caso del ministro Mario Urán.

ORDEN TERMINANTE! Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán. Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones. ¡EN ESTE GOBIERNO SE ACABARÁN LAS MAFIAS, LOS NEGOCIADOS Y LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD, INCLUYENDO LOS NEGOCIOS IRREGULARES CON LOS MEDICAMENTOS! Los recursos de la salud son sagrados. Son para atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus medicamentos, no para enriquecer a intermediarios inescrupulosos. ¡No permitiré que se siga jugando con la salud y la vida de los colombianos! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

“ORDEN TERMINANTE! Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán”, expresó el jefe de Estado.

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