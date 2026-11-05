Política

Abelardo De La Espriella dio orden a interventores de EPS: “Quien incumpla será separado inmediatamente de sus funciones”

El mandatario hizo la advertencia en redes sociales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de noviembre de 2026 a las 10:21 a. m.
Abelardo De La Espriella, presidente de la República.
Abelardo De La Espriella, presidente de la República. Foto: Presidencia

Por medio de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una fuerte advertencia a los interventores de las EPS.

Expresó de manera directa el mandatario colombiano quien incumpla con la orden que dio, será retirado inmediatamente de sus funciones. Tiene que ver con el caso del ministro Mario Urán.

“ORDEN TERMINANTE! Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán”, expresó el jefe de Estado.

En desarrollo...