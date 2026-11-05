Jennifer Pedraza le envió mensaje a Petro tras escándalo de los ‘sexocontratos’

En medio del escándalo por los ‘sexocontratos’ que salpica al expresidente Gustavo Petro, tras la denuncia exclusiva de Deicy Jiménez en SEMANA, la senadora Jennifer Pedraza le envió un mensaje al exjefe de Estado por medio de X.

La congresista del partido Dignidad & Compromiso le dijo a Petro en esta mañana de jueves, 5 de noviembre, que las mujeres feministas alzan su voz frente a las denuncias que lo salpican.

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“Las mujeres feministas de izquierda alzamos la voz frente a las denuncias de presunta explotación sexual con recursos públicos de parte del expresidente @petrogustavo”, le dijo puntualmente Pedraza a Petro.

Vale destacar que después de que Deicy Jiménez revelara un video en el que aparece en compañía de Petro, este compartió un mensaje en X en el que dijo que supuestamente nunca usó “un contrato del Estado para obtener favores de nadie”.

El mensaje de Deicy Jiménez tras compartir el video en el que aparece con el expresidente Petro. Foto: Deicy Jiménez Instagram

“He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad. Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, empezó diciendo Petro.

El mensaje de Daniel Briceño a Andrea Petro por lo que dijo antes de que Deicy Jiménez publicara video

El expresidente recalcó: “Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez”.

“Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, agregó.