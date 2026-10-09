Maestría de la ministra de Cultura Paola Holguín: UPB aclaró lo que sucedió tras el escándalo

Una nueva controversia política se instaló en el debate público tras los cuestionamientos formulados por la senadora Jennifer Pedraza respecto a la formación académica de la ministra de Culturas, Artes y Saberes de Colombia, Paola Holguín.

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La congresista denunció que la alta funcionaria se presenta públicamente como magíster en Estudios Políticos sin haber obtenido la titulación formal por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana.

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Pedraza fundamentó su reclamo en la respuesta a una petición institucional emitida por la propia universidad. En sus declaraciones, la senadora criticó la presentación del perfil de la ministra en publicaciones gubernamentales y personales.

La señora @PaolaHolguin, aparte de mala ministra, es una mentirosa: se presenta como Magister en Estudios Políticos pero, según la información que me entregó la misma @upbcolombia, no le ha otorgado ese título. ¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil? En los documentos oficiales publicados en SIGEP no finge un posgrado para cuidarse legalmente, pero en las publicaciones del Gobierno y personales sí. De no ser porque pedimos formalmente la info, seguirían viéndonos la cara. ¿Dónde quedó la “extrema coherencia”? El título de la ministra Holguín, al igual que el “banco de talentos”, es una farsa. El mérito sometido a la Palanca y el arribismo como sello de este Gobierno. — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) October 8, 2026

“En los documentos oficiales publicados en Sigep no finge un posgrado para cuidarse legalmente, pero en las publicaciones del Gobierno y personales sí. ¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil?”, sostuvo.

Rectificación de la UPB y postura de la ministra Holguín

Ante el revuelo ocasionado, la Universidad Pontificia Bolivariana emitió un comunicado oficial en el que rectificó una publicación realizada en sus canales institucionales en julio de 2026.

La institución confirmó que la ministra es graduada del programa de Comunicación Social – Periodismo, y precisó su situación en el posgrado: “Cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios; sin embargo, no obtuvo el título correspondiente. En consecuencia, no es graduada de la maestría en Estudios Políticos”. La universidad asumió la responsabilidad por la equivocación en sus redes y lamentó la confusión originada.

Por su parte, la ministra Paola Holguín respondió a los señalamientos asegurando que “en todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé maestría en Estudios Políticos. NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”.

Aclaración ⚠️ 1. Si soy buena o mala Ministra con 2 meses de gestión, terremoto y sorteando deuda heredada de 185 mil millones, desorden administrativo y una planta duplicada, es un tema debatible. 2. En todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos. NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado. 3. Muy importante el control meritocrático, más allá del show mediático. — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) October 8, 2026

Asimismo, defendió sus dos meses de gestión al frente de la cartera cultural, señalando que ha tenido que sortear un desorden administrativo con deudas heredadas por 185 mil millones de pesos, al tiempo que pidió centrar la discusión en el control de méritos y no en un espectáculo mediático.