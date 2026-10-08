Jennifer Pedraza cuestionó título universitario de la ministra de Salud, y Ana María Vesga respondió con contundencia

Una nueva controversia política se desató este jueves, 8 de octubre, luego de que la senadora Jennifer Pedraza cuestionara la formación académica de la ministra de Salud, Ana María Vesga, por las diferencias que, según la congresista, existirían entre su hoja de vida oficial y los estudios que asegura haber realizado.

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La discusión comenzó cuando Pedraza publicó en su cuenta de X una serie de documentos con los que puso en duda la información académica de la funcionaria, particularmente un título de maestría obtenido en España.

Según la senadora, en la página oficial del Ministerio de Salud, Vesga aparece como magíster en Economía de la Salud y del Medicamento de la Universitat Pompeu Fabra, pero dicho grado académico no estaría registrado en su hoja de vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).

“La ministra @AnaVesga_G se presenta en la página oficial del @MinSaludCol como ‘magíster en Economía de la Salud y del Medicamento’ de la Universitat Pompeu Fabra”, escribió Pedraza.

La congresista aseguró que tampoco encontró soportes de ese título en la respuesta que recibió del Departamento Administrativo de la Función Pública.

“Si para ser ministro en Colombia no se exigen estos títulos, ¿para qué inflar el perfil?”, cuestionó.

Además, anunció que solicitó formalmente a la universidad española confirmar si había otorgado el título a la ministra y pidió que, mientras se aclaraba la situación, el Ministerio de Salud corrigiera la información publicada.

La contundente respuesta de Ana María Vesga

La ministra no tardó en pronunciarse y respondió directamente a la senadora mediante una publicación en X, en la que adjuntó un certificado expedido por la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.

“Senadora @JenniferPedraz, para responder a su inquietud, adjunto título universitario. El control político a la función pública es bienvenido, la rigurosidad también”, manifestó Vesga.

El documento compartido por la funcionaria corresponde a una certificación sustitutoria del título de Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento.

Según el certificado, Vesga finalizó sus estudios el 26 de julio de 2026 y el documento fue expedido el 31 de julio del mismo año.

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Asimismo, señala que la funcionaria superó los estudios correspondientes y pagó los derechos de expedición del título. La certificación tiene carácter provisional mientras se expide el documento definitivo.

Con esta publicación, la ministra buscó responder a las dudas planteadas por Pedraza y respaldar públicamente la información sobre su formación académica.