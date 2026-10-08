Gustavo Petro se refirió a lo dicho por el presidente Abelardo De La Espriella sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El mandatario prometió buscar a los autores intelectuales de ese crimen y se comprometió a que paguen por esos hechos.

Abelardo De La Espriella buscará a los autores intelectuales del crimen contra Miguel Uribe Turbay: “Los voy a cazar uno a uno”

Petro dijo que supuestamente su gobierno adelantó esas investigaciones. “Como eso que habla Abelardo sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay ha sido una obsesión para nosotros, tendrá que recorrer el camino que hicimos. Y se encontrará con muchas sorpresas”, afirmó el exmandatario.

De La Espriella se comprometió con la familia del exprecandidato presidencial en medio de un evento que se realizó el miércoles 7 de octubre, como homenaje para exaltar el legado del exsenador.

“El asesinato de Miguel Uribe no puede quedar impune y no quedará impune en mi Gobierno”, afirmó De La Espriella.

“La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo o en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen. La justicia ha avanzado y ha logrado reconstruir una parte importante de la estructura que intervino en el magnicidio, pero siguen pendientes interrogantes fundamentales: ¿quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay? Esa verdad tiene que conocerse, con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”, agregó el presidente.

De La Espriella se comprometió frente a la familia del exsenador a que, como presidente, hará todo lo que esté a su alcance, dentro del marco de la Constitución y la ley, para esclarecer lo que sucedió con este crimen. “Es inaceptable y no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejarlo en la impunidad. Te lo dije, querido Miguel, y lo voy a cumplir”, afirmó, hablándole a Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador asesinado.

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que encontrará a los responsables del crimen contra Miguel Uribe Turbay. Foto: Presidencia.

El presidente reveló que le había prometido a Uribe Londoño que si su hijo se levantaba de la cama del hospital, tras el atentado en su contra, él dejaría de lado su aspiración y hubiera acompañado a Miguel Uribe Turbay en ese propósito.

Uribe Londoño también cuestionó a los responsables del crimen contra su hijo y arremetió contra el expresidente Gustavo Petro, sobre quien dijo que “instigó el crimen de Miguel”.

“Lo he dicho desde hace 14 meses: Petro instigó el crimen. A Miguel lo mataron porque Petro instigó el crimen para que asesinaran a Miguel, para que sus amigos lo mataran y lo quitaran del camino”, aseguró el designado embajador en el Reino Unido.

Uribe Londoño mencionó que Petro calificó a su hijo como “nieto de un expresidente que había torturado 10.000 personas”, lo que para el embajador designado en el Reino Unido es “completamente falso”.