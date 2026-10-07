Miguel Uribe Londoño dijo que la muerte de su hijo fue “un crimen de Estado” y que el excandidato “era un estorbo para los planes de Petro”

A pocos días de convertirse en embajador de Colombia en Reino Unido, Miguel Uribe Londoño participó en un evento de exaltación a su hijo, el excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En el evento en Bogotá, al que asistieron el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Industria y Comercio, Mauricio Gómez Amín, el reconocido abogado lanzó señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.

“Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces. Los criminales eran sus socios y pensaron que a ellos les convenía su asesinato porque silenciaría la voz que les denunciaba y así podrían continuar con sus fechorías”, dijo el padre del exsenador del Centro Democrático.

Abelardo De La Espriella Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por eso —añadió Uribe Londoño—, “Gustavo Petro instigó el asesinato de Miguel. Petro sabía que sus amigos habían decidido matar a Miguel Uribe Turbay. Petro sabe quién lo mató y siempre ha tratado de desviar la investigación para probar quién dio la orden”.

Uribe Londoño afirmó que Gustavo Petro “le negó la protección a Miguel. Fue un crimen de Estado cometido por personas que actuaron con el respaldo, tolerancia y complicidad del poder público, violando los derechos humanos y el derecho internacional”.

Miguel Uribe Londoño, Delia Jaramillo Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Durante el evento, el presidente Abelardo De La Espriella recibió el Premio al Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay 2026.

También pronunció un discurso sobre el excandidato presidencial por el Centro Democrático.

“El asesinato de Miguel Uribe no puede quedar impune y no quedará impune en mi gobierno”, anunció De La Espriella, mientras el público aplaudía.

“La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo o en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen. La justicia ha avanzado y ha logrado reconstruir una parte importante de la estructura que intervino en el magnicidio, pero siguen pendientes interrogantes fundamentales: ¿quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay? Esa verdad tiene que conocerse, con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”, dijo.

Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

También hizo un anuncio: “Como presidente de Colombia ratifico hoy frente a la familia de Miguel, a sus amigos, a sus compañeros políticos y frente a toda la Nación mi compromiso: el Gobierno nacional hará todo lo que esté a su alcance, dentro del marco de la Constitución y la ley, para contribuir a esclarecer totalmente este crimen que es inaceptable y que no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejarlo en la impunidad. Te lo dije, querido Miguel, y lo voy a cumplir”.

Y el presidente añadió: “Seguiré persiguiéndolos a todos. Confío en poder llamarte a decirte que quien entregó el dinero ha sido dado de baja. Los voy a cazar uno a uno”.

El hoy mandatario reveló que le dijo a la familia del excandidato presidencial que, si Uribe Turbay se hubiera levantado de la cama tras el atentado, habría abandonado su campaña y apoyado la de Uribe Turbay.

“En medio de mi aspiración presidencial te dije: ‘Si Miguel se levanta de esa cama, yo salgo a hacerle campaña’”, reconoció De La Espriella.