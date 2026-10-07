Abelardo De La Espriella buscará a los autores intelectuales del crimen contra Miguel Uribe Turbay: “Los voy a cazar uno a uno”

El presidente Abelardo De La Espriella habló sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y dijo que buscará a los autores intelectuales del crimen hasta llegar al más alto nivel.

Durante el evento, adelantado en Bogotá, el jefe de Estado recibió el Premio al Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay 2026.

Allí pronunció un discurso sobre el excandidato presidencial por el Centro Democrático.

“El asesinato de Miguel Uribe no puede quedar impune y no quedará impune en mi gobierno”, anunció De La Espriella, mientras el público aplaudió.

Miguel Uribe Londoño, Delia Jaramillo Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo o en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen. La justicia ha avanzado y ha logrado reconstruir una parte importante de la estructura que intervino en el magnicidio, pero siguen pendientes interrogantes fundamentales: ¿quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay? Esa verdad tiene que conocerse, con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”, dijo el jefe de Estado.

También hizo un anuncio: “Como presidente de Colombia ratifico hoy frente a la familia de Miguel, a sus amigos, a sus compañeros políticos y frente a toda la Nación mi compromiso: el Gobierno nacional hará todo lo que esté a su alcance, dentro del marco de la Constitución y la ley, para contribuir a esclarecer totalmente este crimen que es inaceptable y que no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejarlo en la impunidad. Te lo dije, querido Miguel, y lo voy a cumplir”.

Miguel Uribe Londoño, economista Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El presidente añadió: “Seguiré persiguiéndolos a todos. Confío en poder llamarte a decirte que quien entregó el dinero ha sido dado de baja. Los voy a cazar uno a uno”.

El mandatario reveló en medio del evento que le dijo a la familia del exsenador que, si Uribe Turbay se hubiera levantado de la cama tras el atentado, habría abandonado su campaña para apoyar la de él.

“En medio de mi aspiración presidencial te dije: ‘Si Miguel se levanta de esa cama, yo salgo a hacerle campaña’”, reconoció De La Espriella.

El presidente dijo que ya ha encontrado a algunos de los responsables de ese crimen, pero mencionó que no descansará hasta que encuentre a los autores intelectuales del homicidio.

Miguel Uribe Londoño, economista Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El mandatario también criticó al expresidente Gustavo Petro y recordó que el crimen ocurrió durante su Gobierno.

“Quien ejercía el poder presidencial volvió a referirse a Miguel en los términos más desobligantes y virulentos; no podemos olvidar”, afirmó De La Espriella.