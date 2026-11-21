El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el expresidente Gustavo Petro tuvieron un nuevo encontrón a través de las redes sociales, esta vez en medio de la polémica por los títulos falsos que se ha desatado en Colombia.

Título falso de congresista del Pacto Histórico: ordenan investigación interna y solicitan renuncia

El exmandatario distrital respondió a una publicación del expresidente Petro, en la cual menciona a Peñalosa haciendo referencia a presuntos títulos falsos, así como al actual canciller Omar Bula.

“No solo el canciller tiene títulos falsos, recuerdo los de Peñalosa en París y tantos otros. Pero más infame es el canciller Bula regalando los recursos naturales del subsuelo colombiano a los EE. UU., y ordenando votar en contra que el pueblo palestino sea dueño de los recursos naturales de su país”, escribió Gustavo Petro.

Peñalosa le salió al paso y le respondió: “Lo desafío a que muestre que tengo un solo título falso y más aún a que haya presentado algo falso para ocupar un cargo público. Calaña maluca esa suya”.

La disputa se da en medio del escándalo de la representante del Pacto Histórico por Antioquia Luz Verónica Estrada, quien está bajo la lupa del país por un título falso universitario.