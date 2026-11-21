Un grupo de eurodiputados se reunirá con el Gobierno de Colombia del 20 al 22 de diciembre. Se trata de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. SEMANA conoció el listado de parlamentarios que asistirían y uno de ellos llama la atención: Álvaro Sebastián Kruis, un reconocido político neerlandés nacido en Medellín, quien forma parte del Parlamento Europeo desde julio de 2024.

Kruis nació en 1989 y sus padres biológicos vivían en las calles de la capital paisa, como él lo cuenta. A sus 9 meses llegó a los Países Bajos. “Quiero construir un puente entre Colombia, los Países Bajos y la Unión Europea, porque creo que es bueno nunca olvidar de dónde viene uno”, le dijo a este medio.

Sobre la posible visita de los diputados está al tanto el embajador de Colombia ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina. Entre los objetivos principales de la visita se busca fortalecer la presencia del país en Europa, impulsar la cooperación y las inversiones.

“Será una oportunidad para estrechar la cooperación en seguridad, intercambio de experiencias legislativas y jurídicas, y promover las inversiones entre Colombia y la Unión Europea”, señaló el embajador.