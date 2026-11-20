En los últimos días llegó una amenaza de muerte, por parte de las disidencias de las Farc, contra los fiscales que investigan el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La razón, según el mensaje, es por vincular y responsabilizar a Iván Márquez, Enrique Marulanda –hijo de Manuel Marulanda Vélez–, John 40 y al Zarco Aldinever, entre otros, de ser los responsables del crimen del líder político.

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Las amenazas también están dirigidas al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y a agentes del CTI. Las autoridades están al tanto y se debe proteger la vida de estos funcionarios que buscan llegar a la autoría intelectual del magnicidio.