En el Pacto Histórico no solo promueven la renuncia de Verónica Estrada a la Cámara de Representantes por los títulos universitarios y licencias de ingeniería falsos que habría utilizado para obtener contratos. En el movimiento de izquierda también buscan identificar a los padrinos políticos que respaldaron su llegada al Congreso. La lupa está puesta sobre Isabel Cristina Zuleta y Luis Eduardo Llinás, exdirector de la Dian y asesor de Estrada.

Pacto Histórico buscaría anticiparse y conseguir que Verónica Estrada renuncie a su curul para evitar posible medida en su contra

Según fuentes consultadas por SEMANA, los dos respaldaron ese proyecto y algunos sectores del Pacto buscan que respondan políticamente por ello. No solo eso. A raíz de la cercanía con Llinás, surgieron nuevos interrogantes sobre el aparente uso de las incautaciones de la Dian en Antioquia para beneficiar la candidatura de Estrada y se solicitará a las autoridades avanzar en una investigación en ese sentido. Estrada tuvo un contrato con la Dian cuando Llinás era el director.