Un recuento del colaboracionismo de Abelardo De La Espriella con Estados Unidos y Trump en los primeros 100 días de mandato lo trae el periódico Soberanía (n.º 6). Pocos análisis tratan este punto, piedra angular del régimen abelardista, que, previo a su posesión, envió a Washington una delegación con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a la cabeza, que tuvo 50 encuentros con los poderes económicos, políticos y militares de Estados Unidos. Se resumieron en la frase

“Estamos dispuestos a todo”, pronunciada ante el Atlantic Council, una organización que vela por el liderazgo y compromiso de Estados Unidos en el mundo.

(https://soberania.co/periodico/sexta-edicion/2026/)

Así procedió la manada. El 12 de agosto, a cinco días de la posesión, adhirió al Escudo de las Américas, un pacto de subordinación militar al US Army, reedición a escala continental de la guerra contra las drogas, que aumenta el control sobre el “patio trasero”, a la vez que la hegemonía global da signos de debilidad.

Fruto de la temprana visita de Marco Rubio, Colombia se alineó, mediante sendos memorandos, en el bando estadounidense para proyectos de energía nuclear y acceso a minerales estratégicos y tierras raras. Amplió los ejercicios militares conjuntos con “asistencia técnica” norteamericana y la presencia itinerante de 300 militares yanquis en Tolemaida bajo la supervisión del Comando Sur, del máximo jefe militar, Dan Caine, y la refrendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth. En un acto de seguidismo, se desacató la Resolución ES-10/L.22 de la ONU, al fijar en Jerusalén la embajada en Israel.

Trinos groseros del canciller Bula contra el Partido Demócrata y el respaldo electoral de Abelardo a la congresista republicana María Elvira Salazar le metieron ruido a la “estratégica relación bipartidista”, pero ambos desatinos se corrigieron de rodillas tras el resultado de los comicios en Estados Unidos el 3 de noviembre.

Tanto servilismo persigue atraer capital extranjero y en particular norteamericano, para que, según el abelardismo, la economía crezca al 6 por ciento; de ahí que la Milagro Week en New York sea una subasta a la barata de 250 proyectos, de los que al final se concentraron muy pocos en 22.000 millones de dólares. No obstante, como lo muestra el cuadro, no hay correlación positiva anual entre el acopio creciente de inversión extranjera y el buen desempeño económico.

Fuente: IA con base en datos del Dane. Foto: Fuente: IA con base en datos del Dane.

Con el capital extranjero tenido como la variable central y con inicuas reformas tributarias prescritas por el FMI, se halaga a los acreedores e inversionistas foráneos. Se les “devuelve la confianza” aunque ello implique desechar la recurrente promesa de la campaña de no subir impuestos, como lo prescribe el proyecto de ley de rescate económico por más de 140 billones de pesos. Tampoco se aplicó la inyección de 10 billones en 90 días al sistema de salud, al tiempo que se treparon a 28 billones las deudas de las EPS con clínicas, hospitales e IPS.

La máxima ineficacia del abelardismo es con los damnificados del terremoto del 10 de agosto. Fuera de la propaganda en el territorio –que hace de las demoliciones un espectáculo–, quienes tienen derrumbadas o inhabitables sus viviendas o vieron clausurados sus negocios o empleos no reciben siquiera señales de las ayudas para recuperarse. En Pereira la desocupación trepó al 10 por ciento.

La estrategia de seguridad es ruidosa. Disfraces castrenses, pistolas al cinto, histrionismo, cacerías nocturnas de delincuentes, cadáveres pisoteados, insultos cara a cara, 1.187 afectaciones a grupos ilegales, nueve bombardeos con más de 60 muertos, que incluyeron menores de edad, detención y muerte de cabecillas y 150 extradiciones aprobadas.

A contramano, de agosto a noviembre, fueron asesinados 41 miembros de la fuerza pública y heridos 225, se reciben ataques con explosivos y drones cada 20 horas, se subieron el reclutamiento de menores, el homicidio de líderes sociales y de firmantes de paz, el secuestro, la extorsión y el confinamiento, y solo mejoran la incautación de cocaína, y son menores los desplazamientos, las masacres y asesinatos intencionales. Sigue la zozobra (Noticias Caracol-Indepaz).

La condición estadounidense de Abelardo y que el grueso de su fortuna y el de su gabinete estén en Estados Unidos (La Silla Vacía) explican en cuál patria tienen el corazón, a cuál le hicieron el milagro en los 100 días, y también a cuál faltonearon con impudor, a cuál le hacen un calvario.