Luis Felipe Yagüé Cotazo, un comerciante de panela de 74 años también conocido como Don Luis, llevará su emprendimiento ‘La Despensa de Don Luis’ al comercio electrónico a través de la plataforma Mercado Libre, como el primer proyecto piloto de la estrategia estatal Ruta Milagro.

Abelardo De La Espriella hizo sorprendente promesa a don Luis, el vendedor de panela que se hizo viral

La historia del comerciante se hizo viral en redes sociales tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, luego de un episodio de discriminación política mientras vendía sus productos a domicilio en un carro ambulante.

Este hecho motivó al mandatario Abelardo De La Espriella a invitar a Yagüé a la ceremonia de posesión del 7 de agosto en Cali, donde se anunció el compromiso público de incluir su negocio en la ‘Ruta Milagro’.

Según detalló el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el emprendimiento completó un proceso de acompañamiento empresarial de 120 días para fortalecer su modelo de negocio, formalizar su actividad económica, crear su marca propia e iniciar el trámite de registro, además de facilitar su acceso a financiamiento y nuevos mercados.

En esta fase asistieron entidades públicas y privadas como ProColombia, Bancóldex, la Cámara de Comercio de Florencia, la firma Blau Studio y el centro de innovación Macondolab de la Universidad Simón Bolívar.

Con su ingreso a Mercado Libre, La Despensa de Don Luis comercializará a nivel nacional el trabajo y la producción agrícola de más de 36 familias campesinas del Caquetá mediante una caja regional que integra cacao, café de origen, diversas presentaciones de panela y un pocillo ilustrado.

A partir de este caso de estudio, el Gobierno nacional, iNNpulsa Colombia y Mercado Libre lanzaron una convocatoria nacional dirigida a hasta 12.000 emprendimientos y mipymes del país para impulsar su digitalización.

Los negocios seleccionados contarán con una exención del 100 % en la comisión por venta durante tres meses, la creación de su propia tienda digital, bonificaciones en Mercado Ads y la prueba gratuita del servicio de logística Envíos Full.

La iniciativa cuenta con el respaldo del plan de inversión de US$600 millones que Mercado Libre proyecta ejecutar en Colombia para 2026, apoyado en la ampliación de sus centros de almacenamiento y distribución en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla