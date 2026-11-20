En medio de la discusión que se desató en el país por un borrador de decreto que habría expedido el Gobierno nacional sobre las corridas de toros en el país, se conoció la versión oficial de la Presidencia de la República.

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La Casa de Nariño en un comunicado de prensa, aclaró que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, no dio ningún tipo de orden o directriz para que se publicara una medida de esa naturaleza.

“El Gobierno Nacional aclara que el borrador de decreto relacionado con los espectáculos taurinos, publicado recientemente para comentarios ciudadanos, no corresponde a una decisión del Gobierno ni a una instrucción impartida por el presidente Abelardo De La Espriella”, se desprende del comunicado de la Casa de Nariño.

Y agregó: “El documento fue publicado de manera prematura, sin haber culminado las revisiones y coordinaciones institucionales correspondientes, razón por la cual fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite. La protección y el bienestar animal son compromisos de este Gobierno”.

Comunicado Casa de Nariño Foto: Comunicado Casa de Nariño

“Reconocemos la importancia de promover una cultura de respeto por la vida y de prevenir el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales. El respeto por nuestras tradiciones no puede estar por encima de la protección de los animales”, afirmó el Gobierno.

Y puntualizó el comunicado de la Casa de Nariño: “El Gobierno Nacional reitera que no existe ninguna decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros y que sus actuaciones estarán orientadas al fortalecimiento de la protección animal en Colombia”.

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Frente a ese borrador, la Plataforma Alto se pronunció para rechazar esta iniciativa asegurando que esto representa un “grave retroceso en materia de protección animal y desconoce los avances normativos alcanzados en Colombia para poner fin a las prácticas de violencia y maltrato asociadas a la tauromaquia”.

“El Gobierno pretende modificar el marco normativo para permitir nuevamente la realización de corridas, en momentos en que la sociedad colombiana ha avanzado hacia una relación de mayor respeto y protección frente a los animales”, expresó finalmente esa organización.