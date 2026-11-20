El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de 11 suplementos dietarios y productos promocionados para adelgazar que no cuentan con autorización sanitaria para su venta en Colombia.

Invima recomendó no comprar estos productos promocionados en internet. ¿Tiene alguno?

De acuerdo con la entidad, estos artículos se ofrecen a los consumidores a través de diferentes canales de comercialización, entre ellos páginas de internet, redes sociales y establecimientos comerciales. La principal preocupación es que no cuentan con un registro sanitario vigente que respalde su comercialización en el territorio nacional.

Suplementos sobre los cuales advirtió el Invima. Foto: Montaje Semana

Ante esta situación, el Invima recomendó a los ciudadanos abstenerse de comprar y consumir los productos incluidos en la alerta. Asimismo, pidió a quienes ya los tengan suspender su uso y reportar cualquier información relacionada con los lugares o vendedores que los distribuyen.

¿Cuáles son los 11 productos por los que alertó el Invima?

Dentro de los artículos identificados por la autoridad sanitaria se encuentran suplementos de vitaminas, minerales y otros componentes que suelen promocionarse para complementar la alimentación o contribuir al bienestar físico.

La lista incluye los siguientes productos:

Magnesium Citrate, de Bluebonnet.

Formula V Vm-75, de Solgar.

Zinc Citrate, de Solgar.

Resveratrol 500 Mg, de Solgar.

Resveratrol Complex 1800 Mg, de Carlyle.

10-In-1 Magnesium Complex, de Vitalibre.

B-12 Sublingual Methylcobalamin, de Horbaach.

Iso 100 Hydrolyzed, de Dymatize.

Vitamin B12 Methylcobalamin, de Nutricost.

Zinc Caps, de Life Extension.

Ultraslim Gold cápsula.

Este último producto es promocionado específicamente para adelgazar. Sin embargo, el Invima señaló que no cuenta con autorización sanitaria como suplemento dietario, medicamento, producto fitoterapéutico ni producto homeopático.

Alerta sanitaria del Invima. Foto: Invima

¿Por qué estos suplementos representan un riesgo para los consumidores?

La entidad explicó que los productos incluidos en la alerta son considerados fraudulentos debido a que no cuentan con el registro sanitario exigido para su comercialización en Colombia.

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Este documento es fundamental para que las autoridades puedan verificar la procedencia de los artículos, sus fabricantes y el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad establecidos en la regulación sanitaria.

En ese sentido, al no contar con la autorización correspondiente, no existen garantías de que estos productos hayan sido sometidos a las evaluaciones necesarias para comprobar su composición, calidad, seguridad y eficacia.