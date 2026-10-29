Invima recomendó no consumir estos suplementos dietarios que se venden en Colombia; estos son los productos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de 14 productos promocionados como suplementos dietarios que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

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De acuerdo con la alerta, la entidad verificó que ninguno de los productos señalados tiene autorización sanitaria expedida por el instituto, por lo que su comercialización en el país es ilegal.

¿Cuáles son los suplementos dietarios señalados por el Invima?

Los productos incluidos en la alerta son:

Magnesium L-Threonate

Glyconorm

Diabetna

Calcitrin Gold

Flex-A

Carditone

Prostatof

Moovix

Crystalix

Arteritone

Vivalis

Hipertónica

Artica

Artralon

Según el organismo, estos productos no están autorizados como suplementos dietarios, medicamentos, productos fitoterapéuticos u homeopáticos en ninguna modalidad. Por esta razón, son considerados fraudulentos conforme al artículo 2.° del Decreto 3249 de 2006.

El Invima advirtió que, al no contar con registro sanitario, los productos no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia. Además, señaló que se desconoce su contenido real, así como su trazabilidad y las condiciones de almacenamiento y transporte.

La entidad también indicó que algunos productos fraudulentos se comercializan a través de páginas de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, por lo que recomendó verificar las autorizaciones sanitarias antes de adquirir artículos.

¿Qué deben hacer las personas que tienen estos productos?

El Invima pidió a los ciudadanos abstenerse de comprar los 14 productos mencionados. Quienes ya los estén consumiendo deben suspender su uso de inmediato, debido a los riesgos que podrían representar para la salud.

En caso de presentar algún evento adverso asociado con su consumo, la entidad solicitó reportarlo a través del sistema de notificación o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co

Alerta sanitaria del Invima. Foto: Invima

Asimismo, las personas que conozcan establecimientos o canales de internet donde se distribuyan o comercialicen estos productos pueden informar a las autoridades sanitarias.

La entidad recomendó consultar la autenticidad de los registros en su plataforma oficial. Allí se puede buscar por nombre del producto, número de registro sanitario o principio activo.

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La alerta también incluye instrucciones para las secretarías de Salud, las instituciones prestadoras de servicios médicos y los profesionales sanitarios, quienes deberán reportar hallazgos y posibles eventos adversos.

A los distribuidores y comercializadores, el instituto les pidió abstenerse de vender estos productos, pues podrían ser objeto de medidas sanitarias de seguridad.