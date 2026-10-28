Esta es la fecha exacta en la que se conocerá al nuevo presidente de la Andi, relevo de Bruce Mac Master

A casi un mes de la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi, la agremiación que agrupa a las empresas más grandes de Colombia continúa sin definir quién será su reemplazo.

El gremio se está tomando el tiempo necesario para surtir todos los protocolos previstos en las normas de gobierno corporativo, por lo cual, nombró una comisión especial para escoger nombres, los cuales estaban muy distantes de los que entraban en los sonajeros.

En los últimos días fueron destapados 5 nombres de los cuales, ya solo quedan 4, luego de conocerse la renuncia de uno de ellos. Luz Stella Murgas, Carlos Andrés De Hart, Juan Camilo Nariño, Nicolás Uribe, quedan en la baraja, pues Jaime Bermúdez habría desistido de la postulación.

Es así como, hasta el momento, según fuentes cercanas al proceso, se definió la fecha del 10 de noviembre para realizar la próxima reunión de la junta directiva de la Andi, que es el máximo órgano decisorio en el día a día y solo a nivel directivo, pues es la asamblea de afiliados la que en realidad participa en el proceso decisorio.

La junta directiva de la Andi está integrada por 35 miembros que representan a las distintas cámaras y juntas seccionales del país.

Organizativamente trabajan con una presidencia de junta que es la que se encarga de la representación legal, la vocería oficial y la ejecución de las políticas fijadas por los órganos superiores. En la actualidad, dicha responsabilidad está en cabeza de Jaime Murra, empresario que lidera el Grupo Diana, compañía agroindustrial dueña de la reconocida marca de arroz diana.

La junta directiva es la única facultada, según los estatutos, para elegir al presidente de la agremiación, el cual, debe permanecer por un periodo de dos años prorrogables indefinidamente.