Esta sería la lista de aspirantes a reemplazar a Bruce Mac Master en la presidencia de la Andi

La renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que ya fue aceptada, abrió el proceso para definir quién lo reemplazará al frente del gremio. En medio de este escenario, el periodista Ricardo Ospina dio a conocer una lista de cinco nombres que aspirarían al cargo.

Renunció Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi

De acuerdo con una publicación en su cuenta de X, los nombres que figuran en el listado son Luz Stella Murgas, Carlos De Hart, Juan Camilo Nariño, Nicolás Uribe y Jaime Bermúdez.

Atentos: este es el listado de aspirantes para reemplazar a @BruceMacMaster en la presidencia de la @ANDI_Colombia https://t.co/yQYEBVswR8 — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 26, 2026

“Atentos: este es el listado de aspirantes para reemplazar a @BruceMacMaster en la presidencia de la @ANDI_Colombia”, escribió Ospina en la red social, en un mensaje en el que mencionó a los cinco posibles candidatos.

La publicación no precisa si se trata de postulaciones oficiales ni entrega detalles sobre el mecanismo que utilizará la Andi para elegir a su próximo presidente. Tampoco establece cuándo se conocerá la decisión definitiva.

La sucesión se produce tras la salida de Mac Master, quien estuvo al frente de la organización desde 2013. Durante su gestión, el dirigente gremial ha representado al empresariado colombiano en discusiones con el Gobierno y otros actores institucionales sobre reformas económicas, regulación, empleo y condiciones para la actividad productiva.

Junta directiva de la Andi tendrá nueva reunión. Así será la elección del reemplazo de Bruce Mac Master

La presidencia de la Andi es uno de los principales cargos de representación del sector privado en el país, debido a la participación del gremio en debates sobre política pública y su interlocución con autoridades nacionales y representantes de diferentes actividades económicas.

Bruce Mac Master renunció hace unas semanas a la presidencia de la ANDI. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Los cinco nombres divulgados corresponden a personas con trayectorias en ámbitos empresariales, gremiales y públicos. Sin embargo, hasta ahora, la publicación no incluye declaraciones de los mencionados ni información adicional sobre sus eventuales candidaturas.

La atención está puesta ahora en el procedimiento que seguirá la asociación para definir quién asumirá la dirección del gremio y en los anuncios oficiales que se produzcan sobre la elección.