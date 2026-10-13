Junta directiva de la Andi tendrá nueva reunión. Así será la elección del reemplazo de Bruce Mac Master

Para este miércoles 14 de octubre está prevista una nueva reunión de la junta directiva de la Andi, el gremio de las empresas más grandes de Colombia, en donde aceptaron la renuncia presentada por Bruce Mac Master, quien llevaba 13 años al frente de esa organización.

Está pendiente una tarea: elegir nuevo presidente del gremio, la cual, sin embargo, no será tan ‘de buenas a primeras’ como muchos pensaban que se daría.

Al parecer, hallar un reemplazo para Mac Master se tomará sus días, pues, según conoció SEMANA, en la nueva reunión el objetivo será primero nombrar la comisión que buscará la terna ideal de aspirantes a dirigir la Andi.

Aunque muchos han puesto a sonar nombres, principalmente de mujeres, la última palabra la tendrá la junta en pleno. Previo a esto, la comisión que se conformará en esa reunión recibirá nombres y de allí seleccionará los tres más opcionados.

La Andi después de Bruce Mac Master

Posteriormente, siguiendo el proceso que indica el gobierno corporativo de la organización, los integrantes de la junta harán la elección definitiva.

Jaime Murra, presidente de la junta de la Andi. Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Algunos de los nombres que han entrado en el sonajero no estarían interesados en presidir la Andi, mientras que habría otros que, sin sonar, aceptarían esa posición que tiene alta relevancia en esta nación, en un momento en el que se requiere un impulso fuerte al desarrollo industrial.

En todo caso, de antemano, la junta de la Andi está en busca de un candidato que, además de su preparación para el cargo, el liderazgo y la experticia en cargos directivos, pueda establecer un diálogo cercano con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.