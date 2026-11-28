El nombre de Óscar Miguel Gómez Hernández se suma a la lista de designaciones diplomáticas del Gobierno de Abelardo De La Espriella. El médico cordobés fue postulado como nuevo embajador de Colombia en Portugal, luego de que la Cancillería publicara su hoja de vida el pasado 27 de noviembre.

Alberto Rafael Cepeda será el embajador de Colombia en Italia

El Gobierno deberá solucionar un problema que mantuvo Gustavo Petro durante sus cuatro años de mandato. Foto: Cortesía: Cancillería

Gómez Hernández tiene una trayectoria vinculada al ejercicio de la medicina y al sector público, particularmente a través de contratos con diferentes entidades estatales.

Según información conocida, el nuevo embajador fue contratista en el Ministerio del Interior y el Ministerio del Trabajo durante el mandato de Iván Duque; también, ha sido contratista de la Alcaldía de Bogotá y de la Defensoría del Pueblo y, en 2008, se desempeñó como secretario de despacho de la Gobernación de Bolívar.

Colombia nombra a su nuevo embajador en Venezuela: comercio, energía y seguridad, sus principales retos

En medio de un parlamento en Portugal, "Jesús" estuvo presenteen el debate sobre el Presupuesto del Estado para 2027. Foto: Getty Images

La designación tiene, además, un antecedente que llama la atención. Gómez no sería el único médico escogido por esta administración para ocupar una embajada. Amaury Rafael García Burgos fue designado en Uruguay y Héctor Orlando Cure Bulicie en República Dominicana. De esta manera, tres profesionales de la medicina llegarán a representar al país en el exterior.