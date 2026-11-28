El expresidente Gustavo Petro escribió un trino con un fuerte mensaje contra el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien planteó que el aumento del salario mínimo para 2027 no debería superar el 7 %.

Velasco aseguró que el mínimo se mide por dos variables, la inflación y el crecimiento de la productividad. Y que, con esa información, el ajuste del salario mínimo no debería ser superior a esa cifra.

Petro denuncia que desaparecieron un retrato suyo

El exmandatario escribió: “Mucho hp, solo la inflación del año subirá un 7% y entonces el salario mínimo queda es estancado y se acaba como multiplicador económico. Otra vez a sobre explotar trabajadores y trabajadoras, la productividad creció 2 %, buen resultado de mi gobierno que debe sumar a la inflación, y debe saldarse la deuda al restringir el salario mínimo por debajo de los precios de la mínima canasta familiar para poder sobrevivir. El gerente de asofondos quiere es matar la gente de hambre”.