Durante el encuentro disputado entre Millonarios y América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la fecha tres de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, se registró un episodio de agresión y discriminación contra el defensor central del conjunto visitante, Dany Rosero, cuando se dirigía hacia los camerinos tras ser expulsado al inicio del segundo tiempo.

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El zaguero recibió la tarjeta roja luego de golpear con un codo al delantero Leonardo Castro y, en su trayecto de salida, un hincha de Millonarios le hizo un gesto racista imitando a un mono y lo escupió.

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El incidente en El Campín y la reacción de América de Cali

De acuerdo con el reporte del compromiso, la expulsión de Dany Rosero se produjo en los primeros minutos de la segunda mitad por una acción en la que impactó con un codo a Leonardo Castro. Al abandonar el campo hacia los vestuarios, el futbolista del América de Cali fue blanco de la ofensa racial y el escupitajo por parte de un asistente en el estadio bogotano.

Tras lo sucedido, América de Cali publicó un comunicado oficial en el que condenó el ataque y solicitó la intervención de las autoridades y entes deportivos: “América de Cali rechaza de manera categórica los actos de racismo vividos hacia nuestro jugador Dany Rosero en el estadio El Campín, durante el compromiso disputado frente a Millonarios. Como institución, expresamos nuestra profunda indignación ante cualquier manifestación de discriminación que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas”.

Comunicado Oficial Millonarios FC https://t.co/iqI8lUXOJr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 28, 2026

“Ningún jugador, deportista o persona debería tener que enfrentarse a expresiones de odio, discriminación o violencia por ninguna circunstancia. El respeto debe ser un principio innegociable dentro y fuera de las canchas. Hacemos un llamado a las autoridades competentes, a los organismos del fútbol colombiano y a las instituciones encargadas de velar por la convivencia en los escenarios deportivos para que estos hechos sean investigados y se adopten las medidas correspondientes. El racismo no puede normalizarse, justificarse ni quedar impune”, detalló el escarlata en su pronunciamiento.

“Desde América de Cali reiteramos nuestro compromiso con la construcción de un fútbol libre de racismo y discriminación. El fútbol es de todos y el respeto no es negociable”, concluyó la Mechita.

El pronunciamiento de Millonarios

Por su parte, Millonarios también emitió un comunicado institucional rechazando lo ocurrido tras la expulsión del jugador visitante y marcando distancia de la conducta del aficionado: “Millonarios FC rechaza categóricamente los actos de violencia que se presentaron posterior a la expulsión del jugador del América de Cali, Dany Rosero, durante el encuentro disputado este viernes en el estadio El Campín”.

📋 Comunicado oficial | Actos de racismo en el Campín. https://t.co/LXQM70uwcx — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

“Como institución manifestamos nuestro rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la integridad, la armonía y la sana convivencia. Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín, un escenario donde debe prevalecer el respeto y los valores del deporte”, reiteró el azul.

“Reiteramos que estos comportamientos no representan a la Familia Azul ni los principios de Millonarios FC. El futbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia, paz y nunca un espacio para la violencia, el racismo, la agresividad e intolerancia. El respeto debe prevalecer siempre dentro y fuera de la cancha”, concluyó el embajador.