Carlos Antonio Vélez sigue vigente en el fútbol colombiano y es una de las voces con más autoridad en los medios deportivos en Colombia y Sudamérica. Su amplia experiencia y preparación todavía le permiten alcanzar una gran audiencia en plataformas digitales y mantener la sintonía de sus oyentes más fieles.

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Vélez es el encargado de transmitir los partidos premium de la Liga Betplay en el canal autorizado y su espacio en las mañanas es una parada obligatoria para los futboleros. En medio de su larga influencia, ha logrado construir una gran base de seguidores, así como detractores.

En su reciente intervención del 27 de noviembre en el espacio ‘Palabras Mayores’ de Win Sports, Carlos Antonio Vélez ha permitido la interacción con varios de sus compañeros que se ubican en el set de Win Sports, como Daniel Angulo y Gonzalo De Feliche. Fue en ese momento que Carlos Antonio dio detalles de su vida privada.

A propósito del matrimonio de Angulo Rugeles, la pregunta para Carlos Antonio se hizo notar y no le hizo el quite. “¿Usted cómo le propuso a su esposa el casamiento?”, le dijeron. Ahí contó cómo conoció a su esposa, sus visitas a Lima, sus cuñados, la Copa Libertadores de 1976 y la participación de Millonarios y Santa Fe en esa edición.

“Fue hace tanto tiempo. Yo, la verdad, no sé”, comenzó diciendo Carlos Antonio.

Henry Jiménez Astudillo (L) y Carlos Antonio Vélez Naranjo con una réplica del trofeo de la copa mundial, en reconocimiento a su logro de cubrir 8 o más Copas Mundiales de la FIFA Foto: FIFA via Getty Images

“Yo fui a Lima. Ella es arequipeña, estudiaba en Lima, sus padres vivían en Trujillo y ella vivía con sus hermanos que estudiaban y trabajaban en Lima. Fui en un septiembre y su padre y madre viajaron a Lima y me reuní con ellos en el apartamento. No sé ni que dije. Me pusieron una condición”, detalló el periodista deportivo.

Luna de miel en Manizales

“Yo tenía que ir en compañía de mi padre o madre. Fui con mi mamá (a Lima) y nos casamos en enero. Eso fue en septiembre y nos casamos en enero. Al día siguiente nos vinimos de luna de miel a Manizales para que conociera a mi familia y nos radicamos en Bogotá y arrancamos esta carrera de 50 años”, describió el comunicador.

El reconocido periodista recibió el reconocimiento por 50 años de trayectoria. Foto: Archivo Suministrado

“Yo la conocí a ella en la Copa Libertadores 1976. Santa Fe y Millonarios. Yo estaba en Caracol y me mandaron a Perú porque jugaban Millonarios y Santa Fe contra Alianza Lima y Alfonso Ugarte de Puno”, comentó Carlos Antonio.

Un colega de ese momento le dijo a Vélez que se quedara en Lima un mes debido a las visitas de los clubes bogotanos a los rivales peruanos. Ahí apareció Henry Jiménez, quien le pidió el favor a Carlos Antonio de llevarle unos libros a Rosa Ponce Valdeiglesias, compañera del ‘Bocha’ en sus estudios.

“Ubiqué a Rosa y le dije: ‘Tengo que entregarle estos tres libros’. Me dijo: ‘Listo’. Tomamos un café. Ella fue con una compañera de universidad, que es hoy mi señora”, agregó Vélez en su anécdota por los 50 años de matrimonio.