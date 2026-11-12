Colombia nombra a su nuevo embajador en Venezuela: comercio, energía y seguridad, sus principales retos

El canciller Omar Bula Escobar posesionó este jueves, 12 noviembre, a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante Venezuela. Ejercerá desde Caracas con una agenda para fortalecer los vínculos bilaterales.

Gobierno de Venezuela expresa su “plena disposición” para coordinar acciones de seguridad con Colombia

Según la Cancillería, su gestión priorizará el comercio y la inversión, la integración energética y la seguridad fronteriza. La Embajada promoverá misiones empresariales para facilitar oportunidades comerciales.

En materia energética, el plan contempla impulsar proyectos conjuntos de gas y electricidad. En la frontera, la misión diplomática respaldará la coordinación entre autoridades y las acciones de control migratorio.

La protección de los colombianos residentes en Venezuela también será prioritaria. Jaller trabajará con las ocho oficinas consulares del país para atender a los connacionales y hacer seguimiento a situaciones que requieran intervención diplomática.

El nuevo embajador tiene 51 años, es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con una maestría en Marketing de Concordia University, en Canadá.

El canciller Omar Bula Escobar posesionó a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como Emabajador colombiano en Venezuela. Foto: Vía x (antes twitter) @Cancillería Colombia

Acumula más de 25 años de experiencia privada y en septiembre de 2026 fue nombrado miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol.

Su designación quedó oficializada mediante el Decreto 1596 del 22 de octubre, después de que Venezuela concediera el beneplácito.

La frontera compartida exige coordinación para el comercio, la movilidad y la seguridad de las comunidades locales fronterizas.

¿María Corina Machado o Delcy Rodríguez? Así están las encuestas presidenciales en Venezuela

Ahora, el reto será convertir los objetivos anunciados en resultados concretos para la relación bilateral y las comunidades de ambos lados de la frontera.