José Luis Caguana, un ciudadano ecuatoriano de 26 años, fue identificado entre las ocho personas que murieron tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en el sector de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York.

Emergencia en Nueva York por colapso de un edificio en Brooklyn: esto se sabe

El joven trabajaba en una obra de construcción contigua al inmueble y su fallecimiento fue confirmado por su hermano, Carlos Caguana, en declaraciones recogidas por Associated Press (AP).

El accidente ocurrió el miércoles 11 de noviembre, poco después de las cuatro de la tarde, cuando una edificación ubicada en el número 1321 de Flatbush Avenue colapsó sobre un terreno donde se adelantaban trabajos de excavación.

La estructura cayó hacia el lote vecino, donde también había trabajadores, y afectó parcialmente una construcción contigua.

Escombros del edificio colapsado en Brooklyn, Nueva York. Foto: X: Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) - API

De acuerdo con el testimonio de su hermano, José Luis había emigrado desde Ecuador hacia Estados Unidos aproximadamente seis años atrás.

Tenía 26 años, era padre de un niño pequeño y esperaba la llegada de otro bebé junto a su esposa, quien se encuentra embarazada. Según relató su familiar, el joven era el principal proveedor económico de su hogar.

La noticia representa un duro golpe para sus allegados, que ahora enfrentan las consecuencias de una tragedia que también dejó a otras familias afectadas.

Su caso ha sido recogido por medios estadounidenses y ecuatorianos, que han informado sobre su identidad y sus vínculos familiares.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se pronunció sobre la emergencia mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

En el mensaje, expresó su pesar por las ocho víctimas mortales y confirmó que al menos 17 personas habían resultado heridas, entre ellas tres integrantes del cuerpo de bomberos.

“No hay palabras para una pérdida de esta magnitud”, escribió el mandatario, quien también manifestó su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, los lesionados y quienes atraviesan el duelo.

“No somos París, no somos Nueva York, pero sí vamos a terminar peor”: Alejandro Zamora sobre la infestación de ratas en Bogotá

Las labores de rescate se extendieron durante la noche y continuaron el jueves 12 de noviembre. Según los reportes de las autoridades, alrededor de 250 integrantes de los servicios de emergencia, entre bomberos y personal médico, participaron en la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Los equipos utilizaron perros de rescate y maquinaria para retirar los escombros, mientras trabajaban bajo condiciones consideradas peligrosas por la inestabilidad de la estructura.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, advirtió que las operaciones podían prolongarse durante varios días.

Las autoridades también señalaron que todavía no tenían claridad sobre cuántas personas podrían permanecer desaparecidas.

Por su parte, el Departamento de Edificios de Nueva York inició una investigación para establecer las causas del colapso. Uno de los aspectos que examinan las autoridades son los trabajos de excavación que se realizaban en el terreno contiguo.

Edificio colapsado en Brooklyn, Nueva York. Foto: Redes sociales

Según información de Associated Press, los registros municipales muestran que en marzo se había emitido una orden para detener trabajos de demolición en el lugar vecino por deficiencias en las medidas de protección.

Posteriormente, en abril, los inspectores encontraron que las labores habían continuado pese a esa disposición.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido una relación definitiva entre esos antecedentes y el derrumbe. La investigación deberá determinar si existieron fallas en los procedimientos de construcción o en las medidas de seguridad que protegían las edificaciones cercanas.

Mamdani pidió a los habitantes mantenerse alejados del sector mientras continúan las operaciones y recordó que quienes no logren comunicarse con familiares que posiblemente hayan resultado afectados pueden llamar al 311 dentro de Nueva York o al 212-639-9675 desde otras ciudades.

Hombre saltó desnudo desde el puente de Brooklyn y se salvó milagrosamente. Este es el video

La muerte de José Luis Caguana pone rostro ecuatoriano a una tragedia que enluta a Brooklyn y deja a una familia que deberá afrontar su pérdida mientras espera la llegada de un nuevo integrante.