Alcalde de Nueva York visitó una panadería colombiana en Queens y se declaró fanático del pandebono

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, visitó recientemente Seba Seba, una panadería colombiana ubicada en Jackson Heights, Queens, donde probó pandebono, agua de panela y conversó con los propietarios sobre la historia del negocio y la experiencia de los inmigrantes colombianos en la ciudad.

La visita fue registrada por medios y creadores de contenido en redes sociales, y al burgomaestre se le veía probando pandebono y conversando con los propietarios del establecimiento.

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Uno de los videos que circuló en Instagram fue publicado por la creadora de contenido conocida como Chinita Paisa. Allí le preguntaron al alcalde cuál era su comida colombiana favorita. Mamdani escogió el pandebono y aseguró que había quedado impresionado después de probarlo.

“El pandebono estuvo increíble”, dijo. El alcalde bromeó además con que estaba buscando maneras de bajar de peso, pero había encontrado una forma de hacer lo contrario con la comida colombiana.

Durante la conversación, Mamdani también habló de las similitudes entre diferentes culturas migrantes presentes en Nueva York y escuchó una explicación sobre una palabra muy utilizada en Colombia: “berraco”.

“Te vamos a enseñar una palabra de la cultura colombiana que puedes usar para describir el vecindario colombiano en Jackson Heights y a las personas trabajadoras que viven aquí. La palabra es ‘berraco’”, le explicó la creadora de contenido.

Mamdani repitió la palabra y la relacionó con la historia de los empresarios que levantaron Seba Seba hace 38 años: los hermanos Luis y Rubén Velázquez, inmigrantes colombianos que enfrentaron durante sus primeros años dificultades relacionadas, entre otras cosas, con el idioma.

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“No hay mejor ejemplo de berraco que estos hermanos”, comentó Mamdani durante el encuentro, al referirse a la permanencia del establecimiento durante casi cuatro décadas.

Seba Seba funciona como panadería y restaurante colombiano, y tiene presencia en Queens. Una de sus sedes está ubicada en Northern Boulevard, en Jackson Heights, una zona con una amplia presencia de comercios latinoamericanos.

La primera autoridad de la Gran Manzana mirando la oferta de la panadería colombiana. Foto: Página de Instagram de Seba Seba Bakery

Según el Departamento de Planeación de Nueva York, en 2023 residían en la ciudad 86.318 personas nacidas en Colombia, 33,6 % más que una década atrás.

Colombia se convirtió así en el octavo país de origen más frecuente entre los inmigrantes de la ciudad. Queens, donde está ubicado Jackson Heights, figura además entre los cinco condados estadounidenses con mayor concentración de inmigrantes colombianos.

Mamdani asumió como alcalde de Nueva York el 1.º de enero de 2026, después de haber representado en la Asamblea estatal un distrito de Queens.