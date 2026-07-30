“Emigrar no significa empezar desde cero”: tres historias que derriban mitos sobre el empleo internacional

Cambiar de país, ingresar a un nuevo mercado laboral o buscar oportunidades sin una red de contactos local suele percibirse como un proceso que obliga a los profesionales a empezar nuevamente. Sin embargo, las experiencias de quienes han logrado reconstruir sus carreras en Estados Unidos y Europa muestran una realidad diferente: la trayectoria no desaparece al cruzar una frontera, pero necesita ser traducida y comunicada estratégicamente.

Ana María Díazgranados, mentora de empleabilidad y LinkedIn, ha acompañado durante 12 años a más de 1.400 profesionales de Latinoamérica en procesos de búsqueda de empleo, transición de carrera, posicionamiento profesional y acceso a nuevas oportunidades. Aquí comparte tres historias exitosas de su trabajo, en el que integra mentorías, consultorías, talleres, conferencias y formación digital sobre empleabilidad, networking, marca personal y LinkedIn.

Su metodología parte del autoconocimiento y del análisis de la trayectoria para identificar habilidades transferibles, construir una propuesta de valor y comunicar con claridad qué problemas puede resolver cada profesional en el mercado laboral. “Una persona no pierde su experiencia cuando emigra. Lo que cambia es el contexto en el que debe demostrar su valor. El verdadero desafío consiste en traducir su trayectoria al lenguaje del nuevo mercado, reconocer sus habilidades transferibles y construir una estrategia para hacerse visible”, afirma Díazgranados.

Mito 1: “Si emigras, tienes que empezar desde cero”

Emigrar puede implicar ajustes, aprendizaje y adaptación, pero no necesariamente supone renunciar a todo lo construido profesionalmente. La experiencia previa, el conocimiento sectorial y las competencias desarrolladas continúan siendo activos valiosos cuando se presentan de una manera relevante para el país y la industria de destino.

“¿Qué sigue?”: una carrera contrarreloj en Estados Unidos

Luis Mesa, comunicador colombiano, emigró a Estados Unidos para especializarse en Producción Documental y Realización Cinematográfica en la New York Film Academy. Cuando inició la mentoría, acababa de terminar sus estudios en Los Ángeles y le quedaban cerca de 30 días para conseguir empleo y conservar su estatus de Capacitación o Formación Práctica Opcional (OPT).

El desafío era grande: no tenía experiencia laboral en Estados Unidos, el inglés no era su primer idioma y su autorización de trabajo tenía una fecha límite. Por eso, en lugar de concentrarse en lo que le faltaba, la estrategia destacó lo que podía aportar: su experiencia como periodista y comunicador trabajando en medios de comunicación en Colombia, su conocimiento del público latino y su comprensión de la industria del entretenimiento.

A partir de estas fortalezas se construyó una propuesta de valor que conectaba su trayectoria con las necesidades del mercado estadounidense. Pocos días después, Luis consiguió su primera oportunidad laboral en el país.

Ocho años más tarde, recorre el mundo como Marketing Manager de Bichota Records, sello discográfico de la cantante colombiana Karol G. Su historia demuestra que emigrar no significa empezar desde cero, sino aprender a traducir y posicionar la experiencia en un nuevo mercado.

De Colombia a Austria: experiencia especializada que cruza frontera

Alexis Medina, geocientífico especializado en geología de yacimientos y geomodelamiento, desarrolló parte de su carrera en Colombia dentro de una industria altamente técnica: petróleo y gas. Después de más de 20 años de experiencia internacional, asumió el reto de trasladar nuevamente su trayectoria al mercado europeo.

Su perfil no era generalista. Alexis había trabajado en exploración y producción, evaluación de yacimientos y desarrollo de campos petroleros en distintos países. Durante su etapa en Colombia, estuvo a cargo del seguimiento geológico y operativo de uno de los campos más importantes de su compañía, con más de 100 pozos.

La estrategia consistió en posicionar esa especialización como una ventaja competitiva y comunicar resultados concretos: aumento de la producción, optimización de operaciones y reducción de costos. Esta experiencia le permitió acceder a una oportunidad, en Viena, Austria, donde actualmente lidera proyectos de captura y almacenamiento de carbono.

Su historia demuestra que emigrar no significa empezar desde cero. En sectores altamente especializados, la trayectoria, los resultados y el conocimiento técnico pueden convertirse en el principal pasaporte hacia un mercado internacional.

Ambas historias demuestran que reconstruir una carrera no equivale a empezar desde cero. Significa aprender a presentar la experiencia desde una nueva perspectiva y demostrar cómo puede generar valor en otro contexto.

“La pregunta debe ser ¿cómo traduzco lo que ya sé hacer para que sea relevante en el mercado al cual estoy apuntando?’. Esa diferencia cambia por completo la manera de enfrentar una transición internacional”, señala Díazgranados.

Mito 2: “Sin contactos es imposible conseguir oportunidades internacionales”

Una red profesional puede facilitar el acceso a oportunidades, pero no tiene que existir previamente. También puede construirse de forma intencional a través de una presencia digital coherente, conversaciones relevantes y una propuesta de valor claramente comunicada.

Así lo demuestra el caso de una profesional que consiguió un empleo remoto con una empresa en Europa en el sector de impacto, mediante una estrategia de posicionamiento en LinkedIn. El proceso no se limitó a actualizar su perfil o enviar solicitudes de empleo. Incluyó la definición de un objetivo profesional, la optimización de su mensaje, la comunicación de su experiencia y una participación estratégica en la plataforma.

Esta presencia le permitió aumentar su visibilidad, conectar con personas vinculadas a su mercado objetivo y ser reconocido por las capacidades que podía aportar.

“LinkedIn no es solamente una plataforma para buscar vacantes. Es una herramienta para comunicar qué haces, cómo lo haces y qué impacto puedes crear. Cuando esa propuesta es clara y consistente, la plataforma puede acercarte a conversaciones y mercados a los que antes no tenías acceso”, explica Díazgranados.

La empleabilidad internacional comienza antes de enviar una hoja de vida

Los tres casos comparten un elemento central: las oportunidades no surgieron únicamente de postularse a vacantes. Fueron el resultado de un proceso que combinó claridad profesional, reconocimiento de habilidades transferibles, posicionamiento, comunicación estratégica y construcción de relaciones.

“Las fronteras profesionales no desaparecen por completo, pero hoy existen más herramientas para atravesarlas. La clave está en dejar de pensar únicamente desde el cargo anterior y comenzar a comunicar el talento, las soluciones y el impacto que una persona puede ofrecer”, concluye Díazgranados.