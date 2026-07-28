OPPO lanza en Colombia la Serie Reno16 con potente fotografía para potenciar la creatividad y diseño revolucionario 3D

Las fotos siguen siendo uno de los principales factores de decisión al momento de elegir un smartphone. Con esa premisa, OPPO presentó en Colombia la nueva Serie Reno16, una generación de dispositivos que busca ampliar las posibilidades creativas de los usuarios mediante inteligencia artificial y un sistema de cámaras de alta resolución.

Además, el OPPO Reno16 5G y el OPPO Reno16 F 5G incorporan un diseño de Planetas 3D Pop, desarrollado para ofrecer un efecto visual que cambia según la incidencia de la luz y el movimiento.

Fotografía, en el centro de la experiencia

Uno de los principales cambios de la Serie Reno16 está en su apartado fotográfico. Los dispositivos integran un conjunto de cámaras de 50 megapíxeles cada una, incluida una cámara frontal ultra gran angular con un campo de visión de 100 grados, pensada para facilitar las selfies grupales y capturar escenas con mayor amplitud.

Imagen capturada con la cámara selfie ultra gran angular de 50MP. Foto: OPPO

En la parte posterior, ambos modelos incorporan una configuración de triple cámara compuesta por un sensor principal con estabilización óptica de imagen (OIS), un teleobjetivo para retratos con zoom óptico aproximado de 3,5x y una cámara ultra gran angular para ampliar las posibilidades de composición.

A estas capacidades se suman nuevas funciones de edición y creación de contenido basadas en inteligencia artificial. Entre ellas Pop Camera, una herramienta integrada en la aplicación de cámara que permite aplicar estilos fotográficos inspirados en cámaras digitales, películas instantáneas y efectos de fuga de luz sin necesidad de aplicaciones externas.

POP Camera permite de manera nativa capturar fotografías con efectos vintage virales en redes sociales. Foto: OPPO

La experiencia se complementa con la función Pop Out 2.0, presentada por primera vez en el país por la marca, que genera efectos visuales en los que los sujetos parecen salir del marco de la imagen.

Un diseño inspirado en el universo

La Serie Reno16 también introduce una nueva propuesta estética. El color Blanco Cósmico incorpora la tecnología HoloVerse 3D, basada en millones de microlentes que generan una sensación de profundidad y movimiento sobre la superficie del dispositivo.

El OPPO Reno16 5G y el OPPO Reno16 F 5G incorporan un diseño de Planetas 3D Pop. Foto: OPPO

La marca rediseñó la parte posterior del equipo con una cubierta de una sola pieza integrada al módulo de cámaras, buscando una apariencia más uniforme.

En cuanto a formato, el OPPO Reno16 apuesta por una pantalla de 6,32 pulgadas y un marco de aluminio de grado aeroespacial para facilitar el uso con una sola mano, mientras que el Reno16 F incorpora un panel de 6,57 pulgadas orientado a quienes prefieren una experiencia visual de mayor tamaño.

Más posibilidades creativas

A estos dos equipos se suma el OPPO Bubble, un accesorio magnético que incorpora una pantalla AMOLED y funciona como monitor para la cámara trasera del teléfono.

El dispositivo permite visualizar en tiempo real las imágenes capturadas con la cámara principal, facilitando la toma de selfies y fotografías grupales. Además, puede utilizarse como disparador remoto a una distancia de hasta diez metros, ampliando las posibilidades para la creación de contenido.

El OPPO Bubble se adhiere magnéticamente funcionando como una pantalla secundaria que asiste la captura fotográfica. Foto: OPPO

La nueva Serie Reno16 llega equipada con baterías de hasta 7.000 mAh, carga rápida SUPERVOOC de 80W, certificación de resistencia IP69K, conectividad mejorada mediante AI LinkBoost 4.0 y nuevas funciones de ColorOS 16, entre ellas herramientas de traducción en tiempo real, gestión inteligente de documentos y una integración que hace más fácil compartir fotografías y videos con dispositivos iPhone.

El OPPO Reno16 5G y el OPPO Reno16 F 5G ya se encuentran disponibles en Colombia en colores Blanco Cósmico y Violeta Crepúsculo, a través de operadores móviles, almacenes de cadena y tiendas en línea autorizadas.