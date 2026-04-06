Más de 690 empleos disponibles en Bogotá del 6 al 11 de abril: Ofertas laborales

Tras la finalización de la Semana Santa, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, confirmó la apertura de 690 vacantes laborales. Las oportunidades están dirigidas a diversos perfiles académicos y profesionales, con una vigencia de postulación que comprende desde este lunes 6 hasta el sábado 11 de abril.

Empleos para contadores públicos: conozca las vacantes destacadas

Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, señaló la intención de la entidad por dinamizar el mercado laboral local: “Seguimos trabajando para que más personas encuentren oportunidades de empleo en la ciudad. Esta semana tenemos una oferta muy enfocada en quienes están iniciando su vida laboral, pero también con opciones para quienes buscan crecer o encontrar mejores condiciones. Queremos que el talento de Bogotá tenga cada vez más puertas abiertas”, indicó la funcionaria.

Distribución y requisitos de las ofertas

Del total de las plazas, 354 se gestionan a través del Servicio Público de Empleo, mientras que las 343 restantes corresponden a ferias de empleo presenciales y virtuales coordinadas por la administración distrital.

Más de 8.600 ofertas de empleo, 200 especiales para mujeres. Foto: Getty Images / Alcaldía de Bogotá / Montaje: Semana

Un componente central de esta convocatoria es el enfoque en el primer empleo. Según el reporte oficial, 341 ofertas del Servicio Público de Empleo están orientadas a personas que inician su trayectoria, por lo que no se requiere experiencia o se solicita un máximo de un año.

En cuanto al nivel educativo, la entidad aclaró que “cerca del 52% de estas vacantes, es decir, 185 puestos, están orientados a personas con educación media, lo que facilita el acceso al empleo sin necesidad de formación especializada. A estas se suman 151 oportunidades para técnicos y tecnólogos, y 18 para profesionales”. Esta diversificación busca cubrir la demanda de distintos sectores productivos de la capital.

Ferias de empleo y perfiles solicitados

Durante la semana se llevarán a cabo seis ferias de empleo en las localidades de Teusaquillo, Suba, Barrios Unidos y Chapinero. Estos eventos, que operarán bajo modalidades tanto presenciales como virtuales, agrupan las 343 oportunidades restantes. Las ofertas laborales vigentes del 6 al 11 de abril incluyen cargos técnicos, operativos y administrativos.

Entre los perfiles solicitados destacan técnicos en mantenimiento industrial, operarios de producción e inyección, y agentes de call center bilingües y trilingües (inglés y portugués).

En el sector administrativo y comercial, la convocatoria incluye vacantes para auxiliares contables, analistas de reclamaciones, directores comerciales y profesionales en seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, se requieren desarrolladores de software, auxiliares farmacéuticos, guardas de seguridad y administradores de puntos de venta.

La Secretaría recordó que los interesados deben realizar el proceso de inscripción y postulación a través de los canales oficiales establecidos por el Distrito para garantizar la transparencia en el proceso de selección.