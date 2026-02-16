Empleos con salarios de hasta $10 millones en Colombia: conozca cómo postularse gratis

Una remuneración acorde con la experiencia y las responsabilidades del cargo permite planificar metas personales, fortalecer la seguridad económica del hogar y acceder a mejores oportunidades de desarrollo profesional.
En línea con esta relevancia, en el país, actualmente se encuentran disponibles cientos de vacantes con salarios que pueden alcanzar hasta los $10 millones de pesos mensuales, representando una alternativa atractiva para quienes buscan avanzar en su carrera y mejorar sus condiciones laborales mediante procesos gratuitos y virtuales.
¿Cómo aplicar?
Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Médico asesor ARL – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: 10.000.000
Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente a los objetivos generales de salud ocupacional de la organización, participando activamente en la prevención y gestión de riesgos laborales.
Responsabilidades:
- Autorizar servicios médicos necesarios para los trabajadores.
- Realizar seguimiento de casos médicos (Rehabilitacion de accidentes y enfermedades laborales).
- Asesorar a la empresa en políticas de salud laboral y prevención de riesgos.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.
- Experiencia mínima de 3 años como médico laboral en ARL.
- Conocimiento profundo de normativas de salud ocupacional en Colombia.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
- Capacidad para elaborar y ejecutar programas de salud laboral.
Jefe de expansión – Girardota
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: 10.000.000
Como gerente de expansión, será responsable de coordinar acciones estratégicas con diferentes áreas de la empresa para asegurar la adquisición y adecuación de locales y CEDIS, cumpliendo con la normatividad urbanística.
Responsabilidades:
- Planificar y desarrollar la expansión de la compañía coordinando acciones con otras áreas.
- Negociar costos de alquiler prorrogas y duración de contratos de locales comerciales.
- Realizar análisis del mercado para descubrir nuevas oportunidades.
- Administrar la documentación técnica y legal de los locales arrendados.
- Gestionar contratos de obra y de arriendo asegurando trazabilidad documental.
- Supervisar la adecuación de locales según especificaciones técnicas de la empresa.
- Asegurar que los materiales y estándares de construcción cumplan con lo pactado.
Requerimientos:
- Profesional en arquitectura, ingeniería civil o carreras administrativas.
- Experiencia mínima de 5 años en gestión de procesos de expansión.
- Conocimiento en normatividad urbana y licencias de construcción.
- Habilidades en contratación y presupuestos de obra.
- Experiencia en programación de obra y negociación.
Director de obra – Medellín y Bogotá
Empresa: Coninsa
Salario: 10.000.000
Como líder de construcción, contribuirá a crear experiencias memorables para los clientes, trabajando en proyectos industriales, comerciales e institucionales de más de 20,000 m².
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar todas las fases de los proyectos de construcción.
- Asegurar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos.
- Liderar equipos multifuncionales para alcanzar los objetivos del proyecto.
- Desarrollar y mantener relaciones con clientes y proveedores.
- Gestionar recursos materiales y humanos de manera eficiente.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Arquitectura Constructora.
- Más de 12 años de experiencia en construcción de grandes proyectos.
- Manejo intermedio de Excel y Word.
- Dominio de AutoCAD y software de programación de obra (Project).
- Conocimiento en manejo y control de presupuesto (APU) Sinco y Adpro.
Analista senior de riesgo de crédito – Medellín
Empresa: Tuya
Salario: 9.923.000
Como analista senior de riesgo de crédito, su misión será diseñar e implementar un marco innovador para la gestión del riesgo de crédito, alineado con las mejores prácticas de la industria.
Responsabilidades:
- Participar en la creación de metodologías innovadoras y nuevos marcos de trabajo para la gestión del riesgo de crédito.
- Definir y dar seguimiento al apetito de riesgo en función de la estrategia corporativa.
- Desarrollar metodologías para incorporar variables macroeconómicas en la gestión del riesgo de crédito.
- Realizar análisis cuantitativos que respalden la toma de decisiones y retroalimenten el ciclo de crédito.
- Diseñar e implementar políticas de riesgo para profundizar en segmentos y productos estratégicos.
- Monitorear el cumplimiento de los lineamientos de la política de riesgos para asegurar un crecimiento sostenible y rentable.
- Analizar tendencias sectoriales y coyunturales para identificar oportunidades y amenazas, integrándolas en la estrategia.
- Garantizar la aplicación del marco regulatorio en la gestión del riesgo.
Requerimientos:
- Profesional en Economía, Administración, Finanzas o áreas afines. Deseable: Posgrado en Economía, Riesgos o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas financieras, riesgos o análisis económico.
- Capacidad para manejar y procesar grandes volúmenes de datos.
- Deseable: Conocimiento en riesgo sectorial, modelos econométricos y análisis macroeconómico.
Epidemiólogo – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: 9.000.000 a 9.300.000
Como epidemiólogo especialista en salud pública, tendrá un rol crucial dentro del equipo, asegurando que se cumplan las normativas de salud pública y colaborando estrechamente con los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Responsabilidades:
- Realizar investigaciones epidemiológicas para identificar patrones y causas de enfermedades.
- Diseñar y evaluar programas de prevención y control de enfermedades.
- Colaborar con las autoridades de salud para mejorar la vigilancia epidemiológica.
- Proporcionar análisis y reportes sobre datos de salud pública para la toma de decisiones.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de salud pública en todas las actividades.
Requerimientos:
- Título profesional en Epidemiología o Salud Pública.
- Experiencia mínima de 3 años en el campo de la salud pública o epidemiología.
- Conocimiento profundo de las normativas de salud pública y del SGSSS.
- Habilidades analíticas para interpretar datos y realizar informes detallados.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente con diferentes actores del sector salud.
Jefe de contabilidad – Bogotá D.C.
Empresa: Pernine
Salario: 8.500.000
Su papel es fundamental para fortalecer la gestión financiera y contribuir a la estrategia organizacional.
Responsabilidades:
- Supervisar el equipo contable y asegurar la correcta ejecución de las tareas diarias.
- Elaborar reportes financieros precisos y oportunos para la dirección.
- Garantizar la integridad de los procesos contables y el cumplimiento de las normas IFRS.
- Coordinar y supervisar la implementación de herramientas contables como SAP y ERP.
- Colaborar en la elaboración de presupuestos y análisis financieros.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años en contabilidad preferiblemente en roles de jefe o líder de contabilidad.
- Conocimientos avanzados en herramientas contables como SAP ERP y Microsoft Excel.
- Título universitario en Contabilidad o Finanzas.
- Habilidad para gestionar equipos y liderar proyectos financieros.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.