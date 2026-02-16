Empleos con salarios de hasta $10 millones en Colombia: conozca cómo postularse gratis

Una remuneración acorde con la experiencia y las responsabilidades del cargo permite planificar metas personales, fortalecer la seguridad económica del hogar y acceder a mejores oportunidades de desarrollo profesional.

En línea con esta relevancia, en el país, actualmente se encuentran disponibles cientos de vacantes con salarios que pueden alcanzar hasta los $10 millones de pesos mensuales, representando una alternativa atractiva para quienes buscan avanzar en su carrera y mejorar sus condiciones laborales mediante procesos gratuitos y virtuales.

¿Cómo aplicar?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Médico asesor ARL – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: 10.000.000

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente a los objetivos generales de salud ocupacional de la organización, participando activamente en la prevención y gestión de riesgos laborales.

Responsabilidades:

Autorizar servicios médicos necesarios para los trabajadores.

Realizar seguimiento de casos médicos (Rehabilitacion de accidentes y enfermedades laborales).

Asesorar a la empresa en políticas de salud laboral y prevención de riesgos.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.

Experiencia mínima de 3 años como médico laboral en ARL.

Conocimiento profundo de normativas de salud ocupacional en Colombia.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Capacidad para elaborar y ejecutar programas de salud laboral.

¡Aplique acá!

Jefe de expansión – Girardota

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 10.000.000

Como gerente de expansión, será responsable de coordinar acciones estratégicas con diferentes áreas de la empresa para asegurar la adquisición y adecuación de locales y CEDIS, cumpliendo con la normatividad urbanística.

Responsabilidades:

Planificar y desarrollar la expansión de la compañía coordinando acciones con otras áreas.

Negociar costos de alquiler prorrogas y duración de contratos de locales comerciales.

Realizar análisis del mercado para descubrir nuevas oportunidades.

Administrar la documentación técnica y legal de los locales arrendados.

Gestionar contratos de obra y de arriendo asegurando trazabilidad documental.

Supervisar la adecuación de locales según especificaciones técnicas de la empresa.

Asegurar que los materiales y estándares de construcción cumplan con lo pactado.

Requerimientos:

Profesional en arquitectura, ingeniería civil o carreras administrativas.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de procesos de expansión.

Conocimiento en normatividad urbana y licencias de construcción.

Habilidades en contratación y presupuestos de obra.

Experiencia en programación de obra y negociación.

¡Aplique acá!

Empresas del sector salud abren nuevas vacantes de empleo: así puede aplicar gratis

Director de obra – Medellín y Bogotá

Empresa: Coninsa

Salario: 10.000.000

Como líder de construcción, contribuirá a crear experiencias memorables para los clientes, trabajando en proyectos industriales, comerciales e institucionales de más de 20,000 m².

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar todas las fases de los proyectos de construcción.

Asegurar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos.

Liderar equipos multifuncionales para alcanzar los objetivos del proyecto.

Desarrollar y mantener relaciones con clientes y proveedores.

Gestionar recursos materiales y humanos de manera eficiente.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Arquitectura Constructora.

Más de 12 años de experiencia en construcción de grandes proyectos.

Manejo intermedio de Excel y Word.

Dominio de AutoCAD y software de programación de obra (Project).

Conocimiento en manejo y control de presupuesto (APU) Sinco y Adpro.

¡Aplique acá!

Analista senior de riesgo de crédito – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 9.923.000

Como analista senior de riesgo de crédito, su misión será diseñar e implementar un marco innovador para la gestión del riesgo de crédito, alineado con las mejores prácticas de la industria.

Responsabilidades:

Participar en la creación de metodologías innovadoras y nuevos marcos de trabajo para la gestión del riesgo de crédito.

Definir y dar seguimiento al apetito de riesgo en función de la estrategia corporativa.

Desarrollar metodologías para incorporar variables macroeconómicas en la gestión del riesgo de crédito.

Realizar análisis cuantitativos que respalden la toma de decisiones y retroalimenten el ciclo de crédito.

Diseñar e implementar políticas de riesgo para profundizar en segmentos y productos estratégicos.

Monitorear el cumplimiento de los lineamientos de la política de riesgos para asegurar un crecimiento sostenible y rentable.

Analizar tendencias sectoriales y coyunturales para identificar oportunidades y amenazas, integrándolas en la estrategia.

Garantizar la aplicación del marco regulatorio en la gestión del riesgo.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o áreas afines. Deseable: Posgrado en Economía, Riesgos o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas financieras, riesgos o análisis económico.

Capacidad para manejar y procesar grandes volúmenes de datos.

Deseable: Conocimiento en riesgo sectorial, modelos econométricos y análisis macroeconómico.

¡Aplique acá!

Epidemiólogo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: 9.000.000 a 9.300.000

Como epidemiólogo especialista en salud pública, tendrá un rol crucial dentro del equipo, asegurando que se cumplan las normativas de salud pública y colaborando estrechamente con los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Responsabilidades:

Realizar investigaciones epidemiológicas para identificar patrones y causas de enfermedades.

Diseñar y evaluar programas de prevención y control de enfermedades.

Colaborar con las autoridades de salud para mejorar la vigilancia epidemiológica.

Proporcionar análisis y reportes sobre datos de salud pública para la toma de decisiones.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de salud pública en todas las actividades.

Requerimientos:

Título profesional en Epidemiología o Salud Pública.

Experiencia mínima de 3 años en el campo de la salud pública o epidemiología.

Conocimiento profundo de las normativas de salud pública y del SGSSS.

Habilidades analíticas para interpretar datos y realizar informes detallados.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente con diferentes actores del sector salud.

¡Aplique acá!

Jefe de contabilidad – Bogotá D.C.

Empresa: Pernine

Salario: 8.500.000

Su papel es fundamental para fortalecer la gestión financiera y contribuir a la estrategia organizacional.

Responsabilidades:

Supervisar el equipo contable y asegurar la correcta ejecución de las tareas diarias.

Elaborar reportes financieros precisos y oportunos para la dirección.

Garantizar la integridad de los procesos contables y el cumplimiento de las normas IFRS.

Coordinar y supervisar la implementación de herramientas contables como SAP y ERP.

Colaborar en la elaboración de presupuestos y análisis financieros.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en contabilidad preferiblemente en roles de jefe o líder de contabilidad.

Conocimientos avanzados en herramientas contables como SAP ERP y Microsoft Excel.

Título universitario en Contabilidad o Finanzas.

Habilidad para gestionar equipos y liderar proyectos financieros.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.