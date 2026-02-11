Empresas del sector salud abren nuevas vacantes de empleo: así puede aplicar gratis

El sector salud en Colombia es uno de los mayores generadores de empleo del país, impulsado por la necesidad permanente de personal capacitado que garantice la atención médica, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de los servicios asistenciales. Como resultado de esta demanda constante de talento, actualmente existen más de 3.000 oportunidades laborales activas en distintas regiones, dirigidas a profesionales, técnicos y personal de apoyo en diferentes niveles de atención.

La demanda constante de talento en hospitales, clínicas, laboratorios y centros especializados ha favorecido la apertura continua de convocatorias, ampliando las posibilidades de vinculación laboral para quienes cuentan con formación en áreas relacionadas con la salud y desean avanzar en su trayectoria profesional.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo de su interés. Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Enfermero(a) de hospitalización - Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como enfermero de planta, será responsable de brindar atención integral y segura a pacientes adultos en unidades de medicina interna, situaciones pre y posquirúrgicas, así como atención a maternas y servicios generales.

Responsabilidades:

Brindar atención integral a pacientes en hospitalización.

Asegurar la seguridad y el bienestar de los pacientes.

Coordinar con el equipo médico para el manejo de pacientes.

Atender a pacientes pre y posquirúrgicos.

Proveer cuidados a pacientes de medicina interna y maternas.

Requerimientos:

Título profesional en enfermería.

Al menos un año de experiencia en hospitalización.

Capacidad para manejar pacientes adultos en diversos estados médicos.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Empatía y vocación de servicio.

¡Postúlese aquí!

Médico general – Hospitalización – Cartagena

Empresa: Zentria

Salario: 4.620.000

Si es una persona proactiva, orientada al crecimiento profesional y con vocación de servicio, ¡esta oportunidad es para usted!

Requerimientos:

Profesional en Medicina con tarjeta profesional vigente.

Cursos normativos vigentes.

Mínimo 1 año de experiencia en hospitalización, habilidades en resolución de problemas, trabajo en equipo y habilidades clínicas sólidas.

¡Postúlese aquí!

Psicólogo – Armenia

Empresa: Keralty

Salario: 2.600.000 a 2.700.000

En este rol será clave en el bienestar integral de los pacientes, ofreciendo tratamiento y seguimiento psicoterapéutico que marque la diferencia en sus vidas.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones y tratamientos psicoterapéuticos individuales y grupales.

Proporcionar psicoeducación y asesorías a pacientes y familiares.

Colaborar con un equipo interdisciplinario en la atención integral.

Requerimientos:

Profesional en Psicología (título requerido).

Especialización en Psicología de la Salud o Psicología Clínica con énfasis en Salud Mental.

Mínimo 2 años de experiencia en psicología clínica.

¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Medipiel busca un apasionado farmacéutico que asegure el cumplimiento de requisitos legales en la droguería y ofrezca asesoría experta sobre productos a los clientes.

Responsabilidades:

Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.

Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.

Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.

Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.

Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.

Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

¡Postúlese aquí!

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.400.000 a 4.500.000

En este rol, será una pieza clave para garantizar el cuidado y bienestar de los pacientes a través de brigadas y alineándose con los objetivos de excelencia médica de la empresa.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes.

Realizar intervenciones médicas necesarias.

Proveer atención domiciliaria cuando sea requerido.

Colaborar con otros profesionales de salud para garantizar un tratamiento integral.

Requerimientos:

Título en Medicina con registro profesional vigente.

Cursos vigentes en: RCP básico y avanzado, curso de violencia sexual, manejo de pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y manejo del duelo.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia obligatoria mínima de 1 año en servicio domiciliario, atención en campo y brigadas de salud.

Experiencia mínima de 1 año en consulta externa.

Habilidades en servicio humanizado, trabajo colaborativo, adaptabilidad y enfoque en la seguridad del paciente.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de atención al paciente - Gestor de acceso – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

El candidato ideal tendrá experiencia en el sector salud, especialmente en la gestión de citas médicas, manejo de PQRS, autorizaciones y otros trámites administrativos.

Responsabilidades:

Brindar atención presencial a pacientes y familiares.

Gestionar agendamiento de citas médicas.

Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.

Colaborar con el equipo médico y administrativo.

Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento de trámites administrativos en salud.

Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

¡Postúlese aquí!

