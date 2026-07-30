Prensa mundial reveló primer plan de la Uefa para hacerle la guerra a la Fifa: nueva Copa del Mundo nacería

Se ha desatado la guerra entre la Uefa y la Fifa por la propuesta de esta última que está relacionada con privatizar una parte del Mundial para los años futuros.

De acuerdo con un comunicado que difundió el ente del Viejo Continente, este se niega de manera rotunda a ser parte de dicho negocio.

Su primera determinación, que levanta un tierrero global, la dio a conocer así: “La Uefa y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la Fifa”.

“La Uefa y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la Fifa de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la Fifa a inversores privados”, agregó en la protesta.

“En el momento en que los inversores externos adquieren participaciones en las competiciones de la Fifa, el fútbol cambia para siempre”, argumentó la Uefa.

“La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación”, aseveró, negándose a cualquier tipo de negociación.

“Que nadie lo dude: la Uefa y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación”, cerró sin dar el brazo a torcer.

Prensa mundial revela plan de la Uefa

En Sky Sports, ante la noticia bomba que ha estallado, periodistas como Kaveh Solhekol han anticipado la primera jugada de los europeos para ‘montarle la guerra’ a Infantino y sus seguidores.

“La Uefa podría organizar su propia versión de la Copa del Mundo”, sentenciaron.

🗣️ "UEFA could set up their own version of the World Cup."



Kaveh Solhekol on what UEFA's threat to boycott FIFA competitions could mean for the future of the World Cup. pic.twitter.com/4OAnYbfyJt — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 30, 2026

“Ya hacemos un gran trabajo organizando la Liga de Campeones. Hacemos un gran trabajo organizando la Eurocopa. ¿Por qué no crear nuestra propia versión de la Copa del Mundo?”, expresó el periodista a raíz de la postura de la Uefa.

“Y podríamos invitar a Argentina, Brasil, las mejores selecciones de África y las mejores selecciones de Asia para que también participen en ella”, dijo sobre lo que se vendría para ediciones futuras del Mundial.

Derrocar a Infantino, otro plan

Al hacer un seguimiento a los medios internacionales más importantes, se puede evidenciar que Infantino pierde fuerza y la idea de sus opositores es ‘bajarlo’ del poder pronto.

Telegraph Football desenmascaró a los contrincantes del suizoitaliano, quienes esperan poner en el poder a otro en las próximas elecciones.

“Los líderes del fútbol europeo han estado intentando alinear al poderoso mediador catarí Nasser Al-Khelaifi como un contendiente contra el presidente de la Fifa, Gianni Infantino”, escribió el medio citado sobre el actual jefe del PSG.

“Telegraph Sport ha confirmado que el presidente de Qatar Sports Investments y del Paris St-Germain es visto por los partidarios como quien tiene la mejor oportunidad de derrocar a Infantino en las elecciones presidenciales del próximo año”, fue el vaticinio de los mencionados para los siguientes escrutinios.

En 122 años de fundada, la Fifa no había tenido un lío de tal magnitud. Las próximas horas y días serán claves para determinar el desenlace de una batalla sin precedentes.