¿Quién es Rama Duwaji, la artista que conquistó al alcalde de Nueva York?

Para Zohran Mamdani dirigir Nueva York implica un reto máximo no solo por ser la ciudad más grande e importante de los Estados Unidos, sino por sus ideales, totalmente opuestos a los de la administración Trump. En medio de las tensiones y dificultades que tiene el cargo, el alcalde ha encontrado en su esposa, Rama Duwaji, tranquilidad y apoyo incondicional.

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“Estar casado con el amor de mi vida mientras lidero la ciudad que amo, no podría pedir más”, afirmó Mamdani en una entrevista con The New York Times. En sus declaraciones, describió a Duwaji como un “oasis” y aseguró sentirse profundamente agradecido por tenerla a su lado.

La pareja se conoció a través de la aplicación de citas Hinge en el año 2021 y se casó en una ceremonia civil en Nueva York a comienzos de 2025. Mamdani hizo público el matrimonio meses después, cuando compartió fotografías de la boda y destacó que Duwaji merecía ser reconocida por su trabajo como artista, que va mucho más allá de su relación con él.

Mamdani considera que su situación es inusual pues hasta ahora comienzan a construir su matrimonio. A los 34 años y con Duwaji, de 29, ambos han tenido que compaginar la responsabilidad de responder por un proyecto político de mucha expectativa con la formación de una familia. Cuando le preguntaron cómo afrontaría ese proceso con otra persona, su respuesta fue directa: “No querría hacerlo con nadie más”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, son fanáticos de los Knicks de la NBA. Foto: Kevin Mazur/Getty Images

El alcalde también explicó que, pese a tener los flashes encima, la relación conserva una dimensión privada. Aunque ahora viven en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, aseguró que la belleza de su vida juntos consiste en que todavía sienten que es su propia vida.

Finalmente, uno de los aspectos que más disfruta Mamdani, según contó, es que las personas se acerquen a él para decirle que admiran el arte de su esposa. Para el alcalde, esos encuentros permiten que Duwaji sea reconocida por su talento y no únicamente por su matrimonio. “Sí, es mi esposa. Pero eso es lo que ella hace. Soy alguien a quien ella ama”, dijo.

¿Quién es Rama Duwaji?

Rama Duwaji es una ilustradora y artista visual de raíces sirias, nacida en Houston y criada parcialmente en Dubái. Estudió en Virginia Commonwealth University y obtuvo una maestría en ilustración en la School of Visual Arts de Nueva York.

Su trabajo aborda experiencias comunitarias, identidad árabe y temas políticos y sociales, y ha aparecido en publicaciones como The New Yorker y The Washington Post, además de formar parte de proyectos para otras plataformas culturales.

Por su ideología sobre el conflicto entre Israel y Palestina, Duwaji ha recibido elogios, pero principalmente críticas. Por ejemplo, se le criticó por dar like a publicaciones de Instagram que cuestionaban los reportajes sobre violencia sexual del 7 de octubre de 2023 o que parecían celebrar dicho ataque de Hamás, y también fue señalada por aportar una ilustración para el ensayo de un autor que describió los ataques como “espectaculares”.

El alcalde Mamdani ha defendido a su esposa de las acusaciones en su contra y ha procurado limpiar su imagen destacando acciones de reparación, como pedir perdón, eliminar registros con lenguaje discriminatorio y trabajar con comunidades independientemente de sus creencias.