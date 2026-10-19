Victoria’s Secret recuperó el brillo de sus mejores años con un desfile cargado de estrellas. Kylie Jenner se robó el show en Los Ángeles

La magia de Victoria’s Secret volvió a brillar en su tradicional Fashion Show, que reunió a modelos consagradas, nuevas figuras y celebridades en una noche que apostó por recuperar algunos de los códigos visuales que convirtieron al evento en un fenómeno mundial, y que regresó a Los Ángeles después de dos décadas.

Bella Hadid fue la encargada de abrir el desfile con un conjunto verde de inspiración primaveral, acompañado por alas ornamentadas con flores. Su hermana, Gigi Hadid, recorrió la pasarela con una propuesta rosa y otra de tonos blancos.

Entre los nombres que regresaron estuvieron Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Irina Shayk, Rosie Huntington-Whiteley y Elsa Hosk, en una edición que combinó la nostalgia por los años dorados de la firma con los nuevos talentos.

Pero el momento más comentado fue, sin lugar a dudas, el debut de Kylie Jenner. La empresaria y fundadora de Kylie Cosmetics desfiló con el Fantasy Bra, una pieza creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co., valorada en 50 millones de dólares.

El diseño, adornado con diamantes, marcó el regreso de esta creación emblemática, que no aparecía en el espectáculo desde 2018. Jenner completó el conjunto con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y alas blancas.

Su pasarela provocó reacciones encontradas entre los fanáticos de la moda. Mientras muchos celebraron su gran impacto y presencia imposible de ignorar, algunos seguidores más tradicionales cuestionaron que la pieza no fuera vestida por leyendas de la marca como Adriana Lima o Candice Swanepoel.

Entre el público que acompañó a Jenner en la primera fila se encontraban su pareja, el actor Timothée Chalamet, quien dejó una de las reacciones virales de la noche, y su madre, Kris Jenner.

Otra de las figuras que llamó la atención en la pasarela fue Barbara Palvin, quien regresó al Victoria’s Secret Fashion Show apenas seis semanas después del nacimiento de su primera hija, Sylvie, fruto de su matrimonio con el actor Dylan Sprouse. La modelo húngara desfiló con un conjunto de lencería rosa semitransparente, acompañado de maquillaje en tonos rosados y un peinado voluminoso.

Su esposo la acompañó desde la primera fila y la apoyó durante su recorrido. En declaraciones a People, Palvin dijo sentirse bien y destacó el significado de que la marca incluyera a mujeres en el posparto, una experiencia que describió como empoderadora.

Barbara Pälvin luciendo las alas de Victoria’s Secret tras dar a luz a su primer hijo con Dylan Sprouse. Foto: FilmMagic

La música volvió a formar parte esencial del formato. Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE estuvieron a cargo de las actuaciones en directo, con presentaciones que acompañaron distintos segmentos de la pasarela. KATSEYE interpretó Pinky Up durante la presentación de la línea juvenil de Victoria’s Secret, PINK.

La edición también contó con modelos como Vittoria Ceretti, Ashley Graham, Alex Consani, Anok Yai, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen, Paloma Elsesser y Devyn Garcia, además del cierre, a cargo de la brasileña Lima.

Su participación forma parte del giro que la marca comenzó a desarrollar después de las críticas recibidas por los estándares corporales “poco diversos”, por ello, el desfile había sido suspendido en 2019 y regresó en 2024 con un planteamiento renovado.

La modelo brasileña Adriana Lima cerró el espectacular desfile de Victoria’s Secret en Los Ángeles. Foto: FilmMagic

Colombia dijo presente

La representación colombiana llegó de la mano de Honey Ordóñez y Juliana Velásquez, quienes participaron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 desde dos escenarios distintos. Ordóñez, nacida en San Andrés, desfiló para PINK, la línea juvenil de la firma, con un conjunto lila de lunares blancos, una chaqueta corta afelpada en tonos pastel y accesorios plateados. Es la segunda colombiana en caminar por esta pasarela, después de que lo hiciera Valentina Castro en 2025.

Mientras que la cantante y actriz bogotana Juliana Velásquez asistió como invitada especial y compartió en sus redes sociales imágenes de su presencia en el evento celebrado en Los Ángeles.