Los presidentes de China, Xi Jinping, Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, adoptaron este jueves, 19 de noviembre, una declaración conjunta sobre la paz, después de una reunión trilateral celebrada en Shenzhen, al sur de China.

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El documento establece compromisos relacionados con la reforma de las Naciones Unidas, la seguridad energética, la justicia internacional y la reducción de los riesgos nucleares.

La cumbre, considerada un encuentro histórico por reunir a los mandatarios de las tres principales potencias en un mismo espacio diplomático, estuvo centrada en la necesidad de mantener la estabilidad estratégica y fortalecer la seguridad internacional.

La declaración fue divulgada por las autoridades chinas y contiene cuatro puntos principales.

El primero está relacionado con la reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los tres gobiernos manifestaron su intención de impulsar cambios que permitan a la institución responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir su misión de preservar la paz y la seguridad internacionales.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzen, China. Foto: AFP

Este compromiso cobra relevancia porque China, Rusia y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, organismo que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz mundial.

El segundo punto aborda la seguridad energética. Los mandatarios plantearon incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, además de garantizar la estabilidad de los flujos de energía.

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La propuesta aparece en un contexto de preocupación por las tensiones internacionales y sus consecuencias sobre el abastecimiento de combustibles.

El tercer apartado introduce una posición conjunta sobre la justicia internacional. Los presidentes defendieron el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de sus funcionarios.

También señalaron que la Corte Penal Internacional (CPI) y organismos similares no deben exceder sus competencias.

Este pronunciamiento tiene especial relevancia por las diferencias que mantienen algunos de estos gobiernos con los organismos judiciales internacionales.

Putin, por ejemplo, tiene una orden de arresto emitida por la CPI desde 2023, relacionada con la deportación ilegal de menores ucranianos.

El cuarto compromiso, y uno de los más sensibles de la reunión, está relacionado con el armamento nuclear. Xi, Trump y Putin reafirmaron que una guerra nuclear no puede tener vencedores y que nunca debe producirse.

Asimismo, acordaron mantener conversaciones para reducir los riesgos asociados a estas armas y evitar su proliferación.

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Durante el encuentro, Xi Jinping insistió en la importancia de evitar una confrontación entre las grandes potencias y defendió la necesidad de construir relaciones basadas en la cooperación.

Trump, por su parte, destacó la responsabilidad que comparten los tres países en materia de seguridad internacional y expresó su interés en avanzar hacia una reducción de los arsenales nucleares.

Sin embargo, la declaración no establece compromisos concretos sobre la eliminación de armas atómicas ni fija plazos para alcanzar nuevos acuerdos de desarme.

Tampoco incluye soluciones específicas para conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania o las tensiones en Oriente Medio.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

De acuerdo con la agencia Associated Press, uno de los principales obstáculos para avanzar en un eventual acuerdo nuclear es la diferencia entre los arsenales de las tres potencias y la falta de garantías sobre futuras negociaciones de control armamentístico.

Además, el tratado New START entre Washington y Moscú expiró en febrero de 2026, lo que incrementa la preocupación internacional.

La reunión concluyó sin anuncios de grandes avances sobre los conflictos abiertos. No obstante, el documento representa un acercamiento diplomático entre tres gobiernos que mantienen importantes diferencias políticas, económicas y estratégicas.

Por ahora, los compromisos anunciados constituyen una declaración de intenciones y no un tratado que garantice resultados inmediatos.

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Su alcance dependerá de las próximas conversaciones y de la voluntad de los tres países para convertir los puntos acordados en medidas concretas.