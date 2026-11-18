La Audiencia Nacional de España admitió a trámite la querella presentada contra Julio Iglesias por dos antiguas trabajadoras, quienes lo señalan por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

Julio Iglesias: Fiscalía española da giro radical y ahora sí avala que se pueda abrir la investigación por presunta agresión sexual

La decisión fue adoptada por el magistrado Antonio Piña, quien ordenó iniciar una investigación penal sobre parte de los hechos denunciados.

El juez citó a las dos mujeres para que comparezcan presencialmente el 3 de febrero de 2027 y ratifiquen la querella.

Según la resolución, sus testimonios constituyen un principio de prueba que permite abrir el procedimiento, aunque esta decisión no supone una valoración anticipada sobre su credibilidad ni establece la responsabilidad del artista.

El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telethon en París el 6 de diciembre de 2003. Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandan ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística publicada este 13 de enero de 2026 presuntos agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes legales confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y está siendo examinada. (Foto de Bertrand GUAY / AFP) Foto: AFP

Los hechos habrían ocurrido en 2021 en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas, donde las mujeres trabajaron durante varios meses. Una era empleada doméstica y la otra fisioterapeuta.

En la denuncia sostienen que Iglesias habría aprovechado su posición de poder y la vulnerabilidad laboral para someterlas a presuntas conductas de acoso y agresión sexual, además de condiciones intimidatorias y degradantes.

La querella incluye una fotografía en la que se observa un hematoma en el brazo de una de las mujeres y otras marcas en una pierna. Según el escrito, esas señales serían compatibles con los episodios relatados.

El juez consideró que el material y la descripción de los hechos justifican investigar, sin que ello implique dar por probadas las acusaciones.

La admisión no abarca todos los delitos planteados inicialmente. Piña rechazó investigar por ahora la posible trata de seres humanos y los delitos contra los derechos de los trabajadores.

Sobre las presuntas lesiones y el trato degradante, limitó el análisis a hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, salvo que estén vinculados con una conducta contra la libertad sexual no prescrita.

El avance judicial se produjo después de un cambio de posición de la Fiscalía. En una primera etapa, el Ministerio Público archivó las diligencias preliminares al considerar que los tribunales españoles no tenían competencia, porque los hechos habrían ocurrido en el extranjero y las denunciantes carecían de vínculos relevantes con España.

Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas Foto: Getty Images

Después, las mujeres acudieron directamente a los juzgados mediante una querella y la Fiscalía respaldó que la Audiencia Nacional examinara el caso.

Las extrabajadoras hicieron públicas sus acusaciones en enero de 2026, en una investigación de elDiario.es y Univision Noticias.

Con el acompañamiento de Women’s Link Worldwide, presentaron después la acción judicial que dio lugar a la actual investigación.

Julio Iglesias ha rechazado las acusaciones y las ha calificado públicamente como falsas. También ha defendido su posición frente a declaraciones de representantes políticos sobre el caso.

El año más difícil de Julio Iglesias: de los tribunales a su refugio en Ojé

La apertura de la causa constituye una etapa inicial: el proceso deberá avanzar con las declaraciones y diligencias que determine el juzgado, mientras se mantiene la presunción de inocencia del cantante. La investigación continuará en los próximos meses.