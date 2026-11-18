El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó este miércoles el nombramiento del empresario Nate Morris como nuevo embajador en Colombia, esto luego de una votación de 13 contra 8, según registró El Tiempo.

Tras la abrogación, ahora corresponde a la Plenaria del Senado dar la aprobación final a Morris para convertirse en embajador en Colombia. Es de recordar que hasta el mes de enero, el Partido Republicano del presidente Donald Trump tendrá mayorías en el Capitolio, luego de la derrota en las midterms.

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Nate Morris no viene de la carrera diplomática ni ha ocupado cargos de representación internacional. Su trayectoria está ligada al mundo empresarial y a la política republicana de Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump lo escogió para ser su representante en Colombia, un país que el empresario considera estratégico para los intereses de Washington y cuya relación con China se convirtió en uno de los asuntos centrales de su audiencia ante el Senado.

Donald Trump y Nate Morris. Foto: Getty Images

Nathaniel Morris es un empresario de Kentucky y fundador de Rubicon, una compañía tecnológica dedicada a la gestión de residuos y el reciclaje. Según explicó durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, comenzó su negocio con una línea de crédito de 10.000 dólares y consiguió convertirlo en una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Aseguró que su compañía generó miles de empleos y que ofrecía atención médica gratuita a sus trabajadores.

“Construir mi empresa me enseñó que el éxito depende de la responsabilidad, la transparencia y, especialmente, del trabajo duro”, dijo ante los senadores. Esos son, según afirmó, los principios que llevaría a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá si su nominación es confirmada.

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Su llegada al escenario político ocurrió en Kentucky, donde aspiró a ocupar un escaño en el Senado. Durante esa campaña se enfrentó al senador republicano Mitch McConnell, una de las figuras más influyentes del partido. Morris lo criticó reiteradamente e incluso utilizó en uno de sus anuncios electorales una figura de McConnell en la parte trasera de un camión de basura.

Su nombramiento depende ahora del Senado de los Estados Unidos. Foto: Congresswoman Luz Rivas

En mayo de 2026, Trump le pidió abandonar la contienda y respaldar al congresista Andy Barr, quien terminó ganando la primaria republicana. A cambio, Morris se incorporó a la lista de posibles integrantes de la administración y fue nominado para la embajada en Colombia.

El empresario también tiene vínculos familiares con el país. Está casado con Jane Morris y su suegra es Carolina Barco, quien fue canciller de Colombia y embajadora en Washington durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Durante su audiencia, Morris afirmó que tiene amigos colombianos a quienes conoció por negocios y que el país ha sido cercano a su familia.